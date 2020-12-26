ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ узнали, что Россия и Беларусь согласовали не все условия поставки нефти в 2021 году

26.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия и Беларусь согласовали не все условия поставки нефти в 2021 году. Цена и объем поставок останутся прежними, но стороны не договорились о компенсации нашей стране за «грязную» нефть и налоговый маневр. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники.




По информации источника, знакомого с ходом переговоров, формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.

«Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние», — рассказал источник.

При этом стороны полностью не договорились по другим вопросам, среди которых — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.

В пятницу 25 декабря Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ожидает сохранения нынешних условий поставок нефти в нашу страну.

«Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем», — сказал посол.

По его словам, сейчас идут переговоры между российскими нефтяными компаниями и белорусскими контрагентами. Москва услышала все пожелания Минска по условиям поставок нефти.

Напомним, в начале 2020 года Беларусь и Россия не смогли договориться о стоимости поставок российской нефти из-за размера премии к цене сырья. Поэтому практически весь первый квартал нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта стало известно, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях». Российские компании согласились снизить размер премии до 4,7 доллара за тонну. Эти средств должны были компенсироваться из российского бюджета. С апреля поставки были возобновлены.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Беларусь согласовали не все условия поставки нефти в 2021 году. Цена и объем поставок останутся прежними, но стороны не договорились о компенсации нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Станіслаў Шушкевіч: «Зычу Беларусі разумных кіраўнікоў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика