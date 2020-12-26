ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Коммерсантъ»: Беларусь и Россия согласовали условия поставок нефти

26.12.2020 11:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Россия и Беларусь согласовали условия поставок российской нефти в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«Коммерсантъ»: Беларусь и Россия согласовали условия поставок нефти

По данным источников агентства, формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.

По словам источников, разногласия еще есть, но они переходят на 2021 год, основные поставщики согласовали условия. «Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние», — сказал один из них.

В концерне «Белнефтехим» ранее сообщали о планах переработать в 2021 году тот же объем российской нефти, который планировалось переработать в этом году — 18 млн тонн нефт

Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также о межбюджетных компенсациях белорусской стороне за российский налоговый маневр.

В этом году Беларусь сталкивалась с проблемами импорта нефти из России, напоминает БелаПАН. В первом квартале из-за отсутствия договоренности об условиях поставок РФ сократила отгрузки нефти на белорусские НПЗ.

Российские компании из «большой пятерки» в начале этого года отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению и с апреля поставки были возобновлены.

Недостаток российской нефти для НПЗ белорусские власти пытались компенсировать за счет ее приобретения из других стран, а также путем направления на переработку нефти, добываемой на территории Беларуси, которая традиционно по экономическим причинам экспортировалась.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Беларусь согласовали условия поставок российской нефти в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые совершили необычное открытие в «немецком Стоунхендже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика