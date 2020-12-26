Источник материала: Sputnik Беларусь

Как привести себя в форму без вреда для здоровья? И почему люди толстеют? Ответы на эти вопросы знает Сергей Стебунов – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом общей, пластической и бариатрической хирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Медик и его команда специализируются на хирургическом лечении ожирения. В его архиве полно фотографий пациентов с пометкой "до и после". Многих из них после операции не узнать. Сами пациенты доктора боготворят и признаются, что он подарил им новую жизнь.

Sputnik поговорил с Сергеем Стебуновым о том, реально ли похудеть без операции и почему вес может возвращаться.

Рекорд – 239 кило

- Сергей Степанович, кому показано хирургическое лечение ожирения?

- За такой услугой общаться многие и даже те, кому она не нужна. Часто звонят и спрашивают: "Вы делаете шунтирование?". Я отвечаю, что делаем, и спрашиваю: "А какой у вас вес?". На что человек говорит: "Семьдесят килограммов". То есть у пациента несколько лишних килограммов, и он хочет "нашими руками" от них избавиться.

- Возможно, он перепробовал уже все диеты?

- Возможно. Есть и такие случаи, когда люди добились какого-то результата в плане потери веса, но удержать его не могут. Они приходят и говорят: "Да, сейчас вешу 80 килограммов, но если не буду сидеть на жесткой диете, то буду весить все 100". Мы их тоже оперируем, даже если по нормативам они немного не "дотягивают". Вообще, в мировой практике принято проводить бариатрические операции, если индекс массы тела пациента равняется 32 и более.

© Sputnik / Сергей Пушкин Доводилось Сергею Степановичу встречаться и с президентом Александром Лукашенко

Встречаются рекорды. Например, сейчас у нас находится пациент, который при поступлении весил 239 килограммов. Ему уже 10 лет назад стоило сделать операцию. Но люди так устроены, что будут откладывать до последнего. Приходят, когда уже сложно что-то сделать. Носить такой вес даже один год тяжело. Изнашивается сердце, легкие, появляется диабет. Тогда даже наркоз уже опасен.

- Почему люди набирают вес?

- Бич нашего современного общества заключается в том, что люди любят много и вкусно покушать. И при этом мало двигаются. Посмотрите сколько сейчас машин! Продукты питания доступны. Может, и есть часть населения, которая недоедает, но основная живет хорошо.

Мы как-то дискутировали с одним пациентом. Он даже в магазин ездит на машине. При этом говорит: "Операция дорогая, не могу себе ее позволить".

Я говорю: "Лучше продай машину - больше двигаться будешь".

Сначала происходит нежелание похудеть, а потом невозможность это сделать. Когда определенный рубеж переступаешь, допустим, в 100 килограммов, уже надо все это кормить. Желудок, как известно, растягивается.

© Sputnik / Сергей Пушкин Сергей Стебунов хранит фотографии с известными белорусами

- Есть медицинские причины набора веса?

- Есть алиментарное ожирение, когда люди много кушают. А есть эндокринное ожирение. Оно появляется в результате доброкачественных опухолей, которые приводят к гормональным изменениям, особенно у женщин. Гормоны выбрасываются в кровь, человеку все больше и больше хочется кушать.

Часто также люди поправляются, если длительно лежат, например, при переломах или заболеваниях суставов и позвоночника. Или принимают гормоны, например, при бронхиальной астме.

- А щитовидка оказывает влияние?

- Гормоны щитовидной железы регулируют основной обмен веществ в организме. Если наблюдается ее гиперфункция, когда гормонов много, то человек активный и худой. Если наблюдается гипофункция, то основной обмен слабый и это приводит к набору веса.

Пластические операции

- После операций вес может возвращаться?

- Это общемировая проблема. Есть клиники, в которых выполняется один вид бариатрических операций, например, резекция желудка. Ее делают всем подряд. Это неправильно, потому что для каких-то пациентов резекция желудка будет не эффективна. За несколько лет они разбивают оставшуюся часть желудка и вес возвращается.

Есть и обратные примеры. У нас лежит пациентка, которая весила 90 килограммов. Ей сделали шунтирование в другой клинике, в результате чего она похудела до критических 45 кило. Сейчас мы пытаемся ей помочь. Этой женщине, скорее всего, изначально была показана резекция.

© Sputnik / Сергей Пушкин В архиве специалиста - много фотографий с отметками "до" и "после"

В нашем центре делается семь видов различных бариатрических операций. Только при индивидуальном подходе гарантирован хороший результат.

- Насколько дорого провести операцию на желудке?

- Самой затратной бариатрической операцией считается шунтирование. Она стоит порядка 3 500 долларов. Причем примерно 2 500 долларов уходит на материалы. Самая дешевая операция – бандаж - обойдется в 4 000 белорусских рублей.

- Что ждет человека сразу после операции?

- Первую неделю, пока заживают раны, он проводит в стационаре. Следующий период реабилитации проходит дома. Он длится примерно месяц. Наши пациенты возвращаются на работу, но должны придерживаться специальной диеты.

Первые несколько дней нужно пить только воду. Следующие две недели показана жидкая и полужидкая пища - супы, йогурты, каши. Еще две следующие недели – перетертая еда, пропущенная через блендер. Только через месяц они переходят на обычное питание. Это обязательная реабилитация с постепенным расширением диеты.

Через год-полтора пациенты приходят к нам снова, чтобы убрать лишнюю кожу. Пластические операции нужны не всем, но большинству. Если взять пациента, который весил 239 килограммов, у него уже сейчас живот свисает до колен. Конечно, эта кожа никуда не денется. Но есть примеры, когда молодая женщина весит 100-120 кило, она худеет медленно, ходит в спортивный зал, на физиопроцедуры, занимается собой. У нее кожа успевает сокращаться - тогда можно избежать операции.

Секрет стройности

- Чаще к вам приходят мужчины или женщины?

- Женщины - у них больше значение имеет гормональный фон. Они набирают вес, как правило, после климакса или беременности. На алиментарную причину наслаивается еще и гормональная. Мужчины чаще полнеют из-за обжорства.

- Если человек не придет на операцию, что его ждет?

- В 40 лет пациент может еще не чувствовать лишнего веса. На самом деле его организм постепенно разваливается. Обычно после 50 начинаются большие проблемы.

Общаясь много лет с этими пациентами, я сделал два вывода. Во-первых, не нужно верить всему, что они говорят. Все утверждают: "Мы ничего не кушаем, но поправляемся". Такого не бывает! И второе – человек по сути своей лентяй. Часто приходится слышать: "Не могу ходить в тренажерный зал. Стесняюсь ходить в бассейн". Все это отговорки. Добавьте в свою жизнь хотя бы прогулки перед сном, и проблема будет меньше.

- Реально при лишнем весе похудеть без операции?

- Реально, но это действительно трудно. Придется придерживаться диеты, нужны физические нагрузки, здоровое питание. Но я лично знаю людей, которые похудели по такому методу.

Реальная история: человек с весом 239 кило

В стационаре клиники сегодня находится житель райцентра Владимир. При поступлении он весил 239 килограммов. На днях ему провели шунтирование желудка. После операции он уже похудел почти на 10 кило. Медики говорят: "Это только начало".

Владимир признается: начал поправляться после женитьбы. Появились дети, и ходить в спортзал стало некогда. Психологического дискомфорта ему это сначала не доставляло. Он не чувствовал себя некрасивым. Семья его любит таким, какой он есть. Но со временем физически носить такой вес стало трудно. Сейчас у мужчины – целый "букет" заболеваний", включая диабет и гипертонию. Есть сложности с поиском одежды.

© Sputnik / Сергей Пушкин Житель райцентра Владимир после шунтирования весит уже на 10 килограммов меньше

"Приходится заказывать в ателье и в магазине "Большие люди", - рассказывает он.

К медикам Владимир обратился после ситуации на работе. На предприятие приехал ведущий инженер, который, глядя на то, как работает мужчина, дал ему совет, мол, шустрее быть надо.

"Я работаю на предприятии в сфере энергетики. Нужно много двигаться, например, менять счетчики. Надо много куда залезть, но не всегда получается", - говорит Владимир.

Мужчина понял, что может потерять работу: вес мешает ему справляться со своими обязанностями. Нашел врача Сергея Стебунова. Как следствие – сейчас готовится к новой жизни. Он понимает, что впереди его ждет много трудностей, но жить, как прежде, уже не получается.

"Понимаю, что придется менять привычки. Раньше я не кушал по утрам и в обед. Вечером приходил домой и налетал на холодильник. Этому придется положить конец", - говорит пациент.