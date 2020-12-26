За семейное насилие - $ 70, за клевету о сексуальном - $ 67000. Как новые штрафы отразятся на жертвах насилия в России

Источник материала: Tut.by

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, которые могут опорочить честь, достоинство и репутацию человека. Раньше за клевету могли выписать штраф на десятки тысяч долларов. Теперь речь идет о реальных сроках в колонии. В России принят закон, который ужесточает наказание за «клевету». В том числе — за клевету в интернете. И самый большой срок в новом законе — за обвинение в сексуальном насилии.



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До пяти лет лишения свободы — новое максимальное наказание в российском законе о клевете. Такой срок можно получить за ложное обвинение в сексуальном насилии.

Журналисты изданий, которые пишут о насилии, считают, что закон может коснуться работы прессы, публикаций в социальных сетях, да и всей волны движения в защиту прав женщин.

«Очевидно, что власти начали оценивать эту волну женского возмущения как некий дестабилизирующий фактор, у нас есть социальное возмущение, политическое, а вот теперь добавилось еще и гендерное. И очевидно, что властям это совершенно не нравится», — говорит главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова.

Бекбулатова предполагает, что новый закон может быть и в интересах тех депутатов, которые злоупотребляют властью. А главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов вспомнил кейс депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах в 2018 году, а комиссия Госдумы по этике нарушений тогда не нашла.

«Если говорить о законе о сексуальном насилии, то по казусу Слуцкого он принят, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации, чтобы люди, которые обнародуют какую-то информацию, им грозило пять лет», — отмечает Смирнов.

В России уже несколько лет существует своя волна MeToo. Женщины рассказывают прессе на условиях анонимности о сексуальных домогательствах и случаях насилия. Многие публикуют свои рассказы о травмирующем опыте в соцсетях.

Следует ли им теперь опасаться писать в Сети, мы спросили у автора закона, депутата от партии власти «Единая Россия» Дмитрия Вяткина.



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«Если речь идет об обвинении лица и это действительно имело место, то это подлежит проверке как заявление о совершении преступления — и ответственность за клевету может наступить только в одном случае: если эта информация, то, о чем рассказывают пострадавшие, — это заведомо недостоверная информация, которая распространялась сознательно, чтобы кого-то опорочить», — говорит Вяткин.

По его словам, речь идет именно о преступлении, то есть сообщение должно содержать обвинение в изнасиловании. Но в законе есть и другие пункты, которые могут коснуться постов о харассменте, то есть домогательствах. За клевету в интернете или комментарии в СМИ могут выписать большой штраф или два года колонии.

Издание «Холод» в ноябре опубликовало статью «Блистательный профессор» о преподавателе и политике из Санкт-Петербурга Александре Корбинском. В материале много анонимных источников: студентки обвинили Кобринского в неэтичном поведении, домогательствах и сексуальных практиках, на которые они не давали согласие. Кобринский обещал подать в суд.



Фото: unsplash.com

«С самого начала нам грозили именно клеветой, из-за чего мы вынуждены были в том числе сгладить какие-то факты, которые у нас были. Мне хотелось обезопасить автора текста от допросов в Следственном комитете», — рассказывает Таисия Бекбулатова.

Мы связалась с Александром Кобринским. Он сказал, что подал в суд на автора статьи «Холода» Софью Вольянову и издание Nation News, которое тоже писало о непристойном поведении преподавателя. По словам Кобринского, иск гражданский. Кобринский не уточнил формулировку, но, видимо, речь идет о защите чести и достоинства.

Что известно о статистике по клевете? Часто ли люди становятся жертвами голословных обвинений в насилии?

Есть знаменитая инфографика, которая впервые была опубликована в газете Washington Post, а затем широко разошлась. Она демонстрирует, какое ничтожное количество случаев изнасилования доходит до суда. И ложные обвинения — капля в море изнасилований. Западные исследования дают на ложные обвинения от 2 до 10% заявлений. МВД Великобритании называло цифру 4%. ФБР — 8%.

В России нет официальной статистики по сексуальным преступлениям и нет масштабных исследований темы харассмента. Но есть статистика ВОЗ о том, что каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию.

«Мы и так все равно проверяем тексты с юристами, особенно такие деликатные, теперь мы будем это делать с тройным вниманием. Но перестать об этом писать мы не можем. Это уже достигло таких масштабов, что это нельзя задвинуть обратно в ящик, захлопнуть, чтобы женщины продолжали вот там сидеть», — говорит Таисия Бекбулатова.

В России до сих пор нет закона о домашнем насилии, а семейные побои были декриминализованы. Поэтому на сегодняшний день средний штраф за семейное и бытовое насилие составляет 70 долларов. А за клевету о сексуальном насилии — до 67 тысяч долларов и до пяти лет лишения свободы.