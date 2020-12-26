Рассекречены цены, дизайн и полные характеристики Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+

Источник материала: Tut.by

Новые флагманы компании Samsung серии Galaxy S21 (S21, S21+ и S21 Ultra) представят 14 января следующего года. О смартфонах известно практически все, вплоть до цен и даты поступления в продажу. Известный инсайдер Roland Quandt раскрыл полный перечень характеристик Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Инсайдер пишет: Galaxy S21 получит корпус, в котором задняя панель выполнена из пластика. В Galaxy S21+ используют стекло. Экраны окажутся полностью плоскими, закруглений по бокам панелей не ожидается. Их прикроют защитным стеклом Gorilla Glass Victus, как в Galaxy Note20 Ultra.

В Европе устройства будут продаваться от 849, 1049 и 1349 евро соответственно за Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Ниже — полные спецификации Galaxy S21 и S21+:

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 и S21 + Модель S21 S21 + Операционная система Android 11 с Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100, 8 ядер, 3×2,8 + 4×2,4 + 1×2,9 ГГц Дисплей 6,2-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 394 ppi, Gorilla Glass 7 Память 8 ГБ RAM, 128/256 ГБ хранилище Основная камера Тройная камера, 64 Мп (телефото, f / 2.0, 76 °, 28 мм, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 Мп (ультра широкоугольная, f / 2.2, 120 °, 13 мм, 1 / 2.55», 1.4 µm) + 12 Мп (широкоугольная, f / 1.8, 79 °, 26 мм, 1 / 1.76 «, 1.8 µm, OIS), 3-кратный оптический зум, автофокус PDAF, вспышка Фронтальная камера 10 Мп (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 мм) Видео 7680×4320 пикселей (30 fps, 8K UHD), 3840×2160 пикселей (30/60 fps, 4K UHD), 1920×1080 пикселей (30/60/120 fps, FHD), 1280×720 пикселей (960 fps, HD) Проигрывание видео Поддерживаемые форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Аккумулятор 4000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка 4800 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка Беспроводные модули Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX Связь 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Цвета Серый, белый, розовый, фиолетовый Серебряный, черный, фиолетовый Габариты 151,7×71,2×7,9 мм 161,4×75,6×7,8 мм Вес 171 грамм 202 грамма Дополнительно Защита от воды IP68, Wireless PowerShare, ANT +, детский режим, Knox, геотегирование, синхронизация, двойная SIM (nano) + eSIM, распознавание лиц Время запуска Презентация 14 января 2021, старт продаж 29 января

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: