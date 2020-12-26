Рассекречены цены, дизайн и полные характеристики Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+
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Источник материала:
Tut.by
Новые флагманы компании Samsung серии Galaxy S21 (S21, S21+ и S21 Ultra) представят 14 января следующего года. О смартфонах известно практически все, вплоть до и даты поступления в продажу. Известный инсайдер Roland Quandt цен полный перечень характеристик Galaxy S21 и Galaxy S21+. раскрыл
Инсайдер пишет: Galaxy S21 получит корпус, в котором задняя панель выполнена из пластика. В Galaxy S21+ используют стекло. Экраны окажутся полностью плоскими, закруглений по бокам панелей не ожидается. Их прикроют защитным стеклом Gorilla Glass Victus, как в Galaxy Note20 Ultra.
В Европе устройства будут продаваться от 849, 1049 и 1349 евро соответственно за Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
Ниже — полные спецификации Galaxy S21 и S21+:
Технические характеристики Samsung Galaxy S21 и S21 +
Модель
S21
S21 +
Операционная система
Android 11 с Samsung One UI 3.1
CPU
Samsung Exynos 2100, 8 ядер, 3×2,8 + 4×2,4 + 1×2,9 ГГц
Дисплей
6,2-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 421 ppi, Gorilla Glass 7
6,7-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 394 ppi, Gorilla Glass 7
Память
8 ГБ RAM, 128/256 ГБ хранилище
Основная камера
Тройная камера, 64 Мп (телефото, f / 2.0, 76 °, 28 мм, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 Мп (ультра широкоугольная, f / 2.2, 120 °, 13 мм, 1 / 2.55», 1.4 µm) + 12 Мп (широкоугольная, f / 1.8, 79 °, 26 мм, 1 / 1.76 «, 1.8 µm, OIS), 3-кратный оптический зум, автофокус PDAF, вспышка
Фронтальная камера
10 Мп (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 мм)
Видео
7680×4320 пикселей (30 fps, 8K UHD), 3840×2160 пикселей (30/60 fps, 4K UHD), 1920×1080 пикселей (30/60/120 fps, FHD), 1280×720 пикселей (960 fps, HD)
Проигрывание видео
Поддерживаемые форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Аккумулятор
4000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка
4800 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка
Беспроводные модули
Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX
Связь
2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G
Цвета
Серый, белый, розовый, фиолетовый
Серебряный, черный, фиолетовый
Габариты
151,7×71,2×7,9 мм
161,4×75,6×7,8 мм
Вес
171 грамм
202 грамма
Дополнительно
Защита от воды IP68, Wireless PowerShare, ANT +, детский режим, Knox, геотегирование, синхронизация, двойная SIM (nano) + eSIM, распознавание лиц
Время запуска
Презентация 14 января 2021, старт продаж 29 января
Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:
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До анонса аппаратов остается немного времени.
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