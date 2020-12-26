ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рассекречены цены, дизайн и полные характеристики Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+

26.12.2020 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новые флагманы компании Samsung серии Galaxy S21 (S21, S21+ и S21 Ultra) представят 14 января следующего года. О смартфонах известно практически все, вплоть до цен и даты поступления в продажу. Известный инсайдер Roland Quandt раскрыл полный перечень характеристик Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Инсайдер пишет: Galaxy S21 получит корпус, в котором задняя панель выполнена из пластика. В Galaxy S21+ используют стекло. Экраны окажутся полностью плоскими, закруглений по бокам панелей не ожидается. Их прикроют защитным стеклом Gorilla Glass Victus, как в Galaxy Note20 Ultra.

В Европе устройства будут продаваться от 849, 1049 и 1349 евро соответственно за Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Ниже — полные спецификации Galaxy S21 и S21+:

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 и S21 +
Модель S21 S21 +

Операционная система

 Android 11 с Samsung One UI 3.1
CPU Samsung Exynos 2100, 8 ядер, 3×2,8 + 4×2,4 + 1×2,9 ГГц
Дисплей 6,2-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400×1080 пикселей), 60−120 Гц, 1300 нит, 394 ppi, Gorilla Glass 7
Память 8 ГБ RAM, 128/256 ГБ хранилище
Основная камера Тройная камера, 64 Мп (телефото, f / 2.0, 76 °, 28 мм, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 Мп (ультра широкоугольная, f / 2.2, 120 °, 13 мм, 1 / 2.55», 1.4 µm) + 12 Мп (широкоугольная, f / 1.8, 79 °, 26 мм, 1 / 1.76 «, 1.8 µm, OIS), 3-кратный оптический зум, автофокус PDAF, вспышка
Фронтальная камера 10 Мп (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 мм)
Видео 7680×4320 пикселей (30 fps, 8K UHD), 3840×2160 пикселей (30/60 fps, 4K UHD), 1920×1080 пикселей (30/60/120 fps, FHD), 1280×720 пикселей (960 fps, HD)
Проигрывание видео Поддерживаемые форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Аккумулятор 4000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка 4800 мАч, быстрая зарядка, беспроводная Qi-зарядка
Беспроводные модули Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX
Связь 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G
Цвета Серый, белый, розовый, фиолетовый Серебряный, черный, фиолетовый
Габариты 151,7×71,2×7,9 мм 161,4×75,6×7,8 мм
Вес 171 грамм 202 грамма
Дополнительно Защита от воды IP68, Wireless PowerShare, ANT +, детский режим, Knox, геотегирование, синхронизация, двойная SIM (nano) + eSIM, распознавание лиц
Время запуска Презентация 14 января 2021, старт продаж 29 января

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До анонса аппаратов остается немного времени.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые совершили необычное открытие в «немецком Стоунхендже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика