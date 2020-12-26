Источник материала: UDF



Фото из телеграм-канала Светланы Тихановской

назвала

«От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 году стремительной. Но сама она ничего такого не планировала — биографию ей сделали белорусские власти».

«Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя избранным народом лидером и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призвала ЕС ввести санкции против Беларуси. В этой самой номинации кандидатам на победу газета также назвала «белоруса».

«В 2020 году выяснилось, что мы в России многое не знаем о Беларуси. И особенно о ее жителях. Белорусы спокойные, доброжелательные и нестроптивые. Любят чистоту и порядок в доме и в государстве», — пишет издание.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российское издание «Ведомости» назвало Тихановскую «персоной года» От домохозяйки до символа белорусского протеста.

Обосновывая выбор, редакция пишет:Политиком года газета назвала, бизнесменом —, культурным героем — режиссера, профессионалом — главного врача антиковидной больницы в Коммунарке под Москвой