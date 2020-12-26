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Российское издание «Ведомости» назвало Тихановскую «персоной года»
Источник материала: UDF
Фото из телеграм-канала Светланы Тихановской
Обосновывая выбор, редакция пишет:
«От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 году стремительной. Но сама она ничего такого не планировала — биографию ей сделали белорусские власти».
«Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя избранным народом лидером и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призвала ЕС ввести санкции против Беларуси. В этой самой номинации кандидатам на победу газета также назвала «белоруса».
«В 2020 году выяснилось, что мы в России многое не знаем о Беларуси. И особенно о ее жителях. Белорусы спокойные, доброжелательные и нестроптивые. Любят чистоту и порядок в доме и в государстве», — пишет издание.
Политиком года газета назвала Джо Байдена, бизнесменом — Илона Маска, культурным героем — режиссера Кристофера Нолана, профессионалом — главного врача антиковидной больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко.
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От домохозяйки до символа белорусского протеста.
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