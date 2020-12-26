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«Ведомости» назвали Светлану Тихановскую персоной года
26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Биографию ей сделали белорусские власти», отмечает российское издание.
Светлана Тихановская стала «Персоной года» в номинации «Частное лицо».
— От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной. Но сама она ничего такого не планировала – биографию ей сделали белорусские власти, —
Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл.
Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Беларуси.
Самая себя Тихановская оценивает сейчас как переходного лидера. Она заявляла, что ее задача — обеспечить мирную передачу власти и провести новые выборы. Однако власть в лице Лукашенко не собирается вести переговоры — ни с ней, ни с другими протестующими. Хотя и ясно, что относиться к Тихановской просто как к «частному лицу» уже не получается.
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«Биографию ей сделали белорусские власти», отмечает российское издание.
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