«Ведомости» назвали Светлану Тихановскую персоной года

Источник материала: Салiдарнасць

«Биографию ей сделали белорусские власти», отмечает российское издание.





Светлана Тихановская стала «Персоной года» в номинации «Частное лицо».

— От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной. Но сама она ничего такого не планировала – биографию ей сделали белорусские власти, — объясняют «Ведомости» редакционный выбор. — Муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, сначала не был допущен к участию в президентских выборах, а потом отправлен за решетку. Вот тогда вместо него на выборы и пошла супруга.

Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл.

Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Беларуси.

Самая себя Тихановская оценивает сейчас как переходного лидера. Она заявляла, что ее задача — обеспечить мирную передачу власти и провести новые выборы. Однако власть в лице Лукашенко не собирается вести переговоры — ни с ней, ни с другими протестующими. Хотя и ясно, что относиться к Тихановской просто как к «частному лицу» уже не получается.