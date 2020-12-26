ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ведомости» назвали Светлану Тихановскую персоной года

26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Биографию ей сделали белорусские власти», отмечает российское издание.

«Ведомости» назвали Светлану Тихановскую персоной года

Светлана Тихановская стала «Персоной года» в номинации «Частное лицо».

— От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной. Но сама она ничего такого не планировала – биографию ей сделали белорусские власти, — объясняют «Ведомости» редакционный выбор. — Муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, сначала не был допущен к участию в президентских выборах, а потом отправлен за решетку. Вот тогда вместо него на выборы и пошла супруга.

Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл.

Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Беларуси.

Самая себя Тихановская оценивает сейчас как переходного лидера. Она заявляла, что ее задача — обеспечить мирную передачу власти и провести новые выборы. Однако власть в лице Лукашенко не собирается вести переговоры — ни с ней, ни с другими протестующими. Хотя и ясно, что относиться к Тихановской просто как к «частному лицу» уже не получается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Биографию ей сделали белорусские власти», отмечает российское издание.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Эфиопии погибло более 200 человек при нападении боевиков на село
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика