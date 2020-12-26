Карбалевич: Есть ощущение, что история повторяется второй раз. Но не в виде фарса, а в виде трагедии













пишет политический аналитик Валерий Карбалевич. В кампанию по разоблачению "террориста" Автуховича включился сам Лукашенко. 25 декабря он заявил, что Автухович с подельниками "готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять". По данным следствия, в "группу Автуховича" входил православный священник и его жена,Валерий Карбалевич.





Хочу напомнить, что не первый раз Автуховича обвиняют в терроризме.





В 2009 году он и еще два человека были обвинены в "ряде тяжких преступлений", "поджогах и взрывах", подготовке покушения на председателя Гродненского облисполкома. БТ показывало страшные кадры. Задерживало трех человек спецподразделение по борьбе с терроризмом “Алмаз” в количестве 40 спецназовцев, которое специально приехало из Минска в Волковыск. Сам Лукашенко выдвинул обвинение в терроризме в адрес Автуховича: “террора в стране допустить не могу”, - сказал он по этому делу 17 февраля 2009 года.





В итоге, даже в белорусском суде дело рассыпалось. Суд обвинил Автуховича только в хранении пяти патронов от охотничьего ружья, за что подсудимый получил пять лет колонии.





Есть ощущение, что история повторяется второй раз. Но не в виде фарса, а в виде трагедии.