Мельянцов: США не хотят сжигать мосты в отношениях с властями Беларуси

– США расширили санкционный список против властей Беларуси: теперь в нем Центризбирком и минский ОМОН. Какие последствия может иметь это решение?





– Санкции более чем символические и в таком виде никакого влияния на руководство Беларуси оказать не могут. Вашингтон таким образом выразил свое отношение к происходящему в стране и солидаризировался с Евросоюзом в санкционной политике. Но не более того.





Против бизнесменов и предприятий санкции введены не были.





Этим США демонстрируют свое нежелание полностью жечь все мосты.





– Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Но доберется ли она до Минска?





– Если посол утвержден, то он будет направлен. Приехать Фишер может в любой момент, но скорее всего это произойдет после инаугурации Байдена в качестве нового президента США и смены администрации.

Для белорусских властей это будет означать признание де-факто легитимности действующего главы государства (не как демократически избранного, но как реально контролирущего ситуацию в стране), так как верительные грамоты будут вручаться Лукашенко. Иначе посол не может полноценно выполнять свою работу.

При этом нельзя сказать, что со стороны США отправка посла – это какой-то жест поддержки в сторону действующей белорусской власти. Некоторое время назад США изменили свой подход относительно дипломатических представительств и теперь считают, что

наличие послов даже в самых проблемных странах оправдано необходимостью иметь прямой канал информации и получать данные из первых рук.





– Что в целом может произойти с белорусско-американскими отношениями после инаугурации Джо Байдена?





– Беларусь не являлась и не будет являться приоритетом американской внешней политики. Поэтому смена администраций в США мало повлияет на двусторонние отношения. Хотя Байден и высказывался более критично относительно белорусских властей, по сравнению с Трампом.

По большому счету Беларусь интересует американских стратегов лишь в контексте отношений США с Россией и безопасности их европейских союзников (Польши, стран Балтии, Украины). США заинтересованы в ослаблении белорусско-российской интеграции (особенно в военной сфере) и нейтральной позиции Минска в украинском вопросе.





Отсюда более прагматичная политика Штатов по сравнению с ЕС.























