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Мельянцов: США не хотят сжигать мосты в отношениях с властями Беларуси

26.12.2020 12:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прибытие посла Джули Фишер в Минск не будет жестом поддержки белорусских властей, заявил «Белорусскому партизану» координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Мельянцов: США не хотят сжигать мосты в отношениях с властями Беларуси
Фото БелТА
– США расширили санкционный список против властей Беларуси: теперь в нем Центризбирком и минский ОМОН. Какие последствия может иметь это решение?

– Санкции более чем символические и в таком виде никакого влияния на руководство Беларуси оказать не могут. Вашингтон таким образом выразил свое отношение к происходящему в стране и солидаризировался с Евросоюзом в санкционной политике. Но не более того. 

Против бизнесменов и предприятий санкции введены не были. 


Этим США демонстрируют свое нежелание полностью жечь все мосты.

– Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Но доберется ли она до Минска? 

– Если посол утвержден, то он будет направлен. Приехать Фишер может в любой момент, но скорее всего это произойдет после инаугурации Байдена в качестве нового президента США и смены администрации. 
Для белорусских властей это будет означать признание де-факто легитимности действующего главы государства (не как демократически избранного, но как реально контролирущего ситуацию в стране), так как верительные грамоты будут вручаться Лукашенко. Иначе посол не может полноценно выполнять свою работу. 
При этом нельзя сказать, что со стороны США отправка посла – это какой-то жест поддержки в сторону действующей белорусской власти. Некоторое время назад США изменили свой подход относительно дипломатических представительств и теперь считают, что 

наличие послов даже в самых проблемных странах оправдано необходимостью иметь прямой канал информации и получать данные из первых рук.


– Что в целом может произойти с белорусско-американскими отношениями после инаугурации Джо Байдена?

– Беларусь не являлась и не будет являться приоритетом американской внешней политики. Поэтому смена администраций в США мало повлияет на двусторонние отношения. Хотя Байден и высказывался более критично относительно белорусских властей, по сравнению с Трампом. 
По большому счету Беларусь интересует американских стратегов лишь в контексте отношений США с Россией и безопасности их европейских союзников (Польши, стран Балтии, Украины). США заинтересованы в ослаблении белорусско-российской интеграции (особенно в военной сфере) и нейтральной позиции Минска в украинском вопросе. 

Отсюда более прагматичная политика Штатов по сравнению с ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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