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Минские районы с самого утра провели совместный партизанский марш
Источник материала: Хартия'97
Минские районы с самого утра провели совместный партизанский марш
На него вышли представители революционных дворов со своими флагами
Представители столичных районов провели сегодня с самого утра совместный партизанский марш.
Видео опубликовал телеграм-канал
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На него вышли представители революционных дворов со своими флагами
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