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Отравитель Навального из ФСБ купил квартиру после спецоперации

26.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Отравитель Навального из ФСБ купил квартиру после спецоперации

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  • 26.12.2020, 11:23
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Отравитель Навального из ФСБ купил квартиру после спецоперации

Недвижимость была приобретена без ипотеки.

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, которого считают причастным к отравлению Алексея Навального "Новичком" в августе этого года, купил квартиру в Москве через два месяца после операции по убийству оппозиционера. Об этом написал Навальный в своем блоге.

Навальный отметил, что Кудрявцев купил квартиру без ипотеки. Ее стоимость политик оценил в 7,5 миллиона рублей (100 тысяч долларов). По мнению Навального, квартира – компенсация сотруднику ФСБ за спецоперацию.

Он пояснил, что на эту квартиру ФБК обратил внимание после того, как к дому Кудрявцева приехала юрист ФБК Любовь Соболь. Она звонила в квартиру 38, где, как предполагалось, жил Кудрявцев. Вскоре к ней вышла женщина из соседней квартиры, которую зовут Галина Субботина. Как пишут "Открытые медиа", она – теща Кудрявцева.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали результаты расследования, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила "Новичком" спецгруппа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такую операцию не могли провести без согласия президента России Владимира Путина.

Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал это расследование "легализацией материалов американских спецслужб". Он фактически признал, что российские спецслужбы "должны присматривать" за Навальным, хотя и отметил, что "это совсем не значит, что его травить нужно". "Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца", сказал российский президент.

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Недвижимость была приобретена без ипотеки.
 
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