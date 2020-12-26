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В МИД Украины хлестко ответили на «инсинкацию» Лукашенко

26.12.2020 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В МИД Украины хлестко ответили на «инсинкацию» Лукашенко
Киев / LiveJournal
Украина отреагировала на заявления Лукашенко о том, что «террористическая группа» Николая Автуховича ввезла оттуда тонны оружия в Беларусь.

«Украина категорически отвергает очередную инсинуацию Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра «оружие из Украины», явно укладывается в политику запугивания белорусского народа Лукашенко. Украина не враг Беларуси», — заявил министр иностранных дел Украины Олег Николенко.


Во время визита в Минскую городскую детскую инфекционную клинику Александр Лукашенко почему-то заговорил о задержании Николая Автуховича, которого подозревают по уголовному делу о терроризме.

Как рассказывало Еврорадио, 57-летнего Автуховича на государственных телеканалах назвали руководителем террористической группы. Его подозревают в ряде акций в Гродненской области — поджоге дома и автомобиля милиционера в Волковыске, подрыве припаркованной машины силовика в Гродно.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.


Белорусский руководитель заявил, будто Автухович со своей группой «готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели».

Также Лукашенко заявил, что в стране есть еще несколько таких группировок, но в них якобы действуют агенты спецслужб.

«Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. — БЕЛТА) есть, оттуда (из-за границы. — БЕЛТА) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — сообщил Лукашенко.


Куда из лесов делись 170 российских боевиков, о которых госСМИ рассказывали накануне выборов, Лукашенко рассказать забыл.

По делу Автуховича, как сообщалось, задержали восемь человек, включая пенсионерку из-под Гродно и православного священника с Брестчины.
 
Теги: Гродно
 
 
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