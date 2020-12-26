Источник материала: UDF



Киев / LiveJournal

«Украина категорически отвергает очередную инсинуацию Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра «оружие из Украины», явно укладывается в политику запугивания белорусского народа Лукашенко. Украина не враг Беларуси», — заявил министр иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

«Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. — БЕЛТА) есть, оттуда (из-за границы. — БЕЛТА) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — сообщил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МИД Украины хлестко ответили на «инсинкацию» Лукашенко Украина категорически отвергает очередную инсинуацию белорусского правителя.