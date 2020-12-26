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Как не навредить своему сердцу во время новогодних праздников

26.12.2020 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как не навредить своему сердцу во время новогодних праздников
Иллюстративное фото
Практически ни один праздничный стол не обходится без таких блюд как салаты. Входящие в их состав фрукты и овощи несомненно полезны для нашего организма. Однако их польза так же зависит и от заправки для салата. Некоторые из них могут стать причиной нарушений в работе сердца.

1. Соус “Тысяча островов”. Этот вид соуса пользуется особой популярностью среди населения. Основу его составляют кетчуп, майонез и ряд приправ. Однако из-за высокой калорийности его не следует употреблять людям, склонным к набору веса. Так же частое употребление такого соуса может увеличить риск развития инфарктов и закупорки артерий.

2. Заправка “Французская”. Этот вид заправки содержит около 15 г вредных жиров в одной порции. Так же в ней достаточно высокое содержание соли, что может увеличить риск развития подагры и гипертонии.

3. Сливочная заправка для салата “Цезарь”. Эксперты выяснили, что любимая многим заправка для известного салата может вызвать развитие сильного воспаления, и повышение давления. Провокаторами в данном случае являются большое количество соли и жиров в джанном соусе. Чтобы избежать негативных последствий, попробуйте заправить этот салат греческим йогуртом.
 
 
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Польза салатов во много зависит и от их заправки.
 
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