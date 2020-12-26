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Латушко: Чиновники, попавшие под санкции, теряют возможность поехать на закупы в Белосток и на лыжи в Австрию

26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета и руководитель Народного антикризисного управления — о персональных санкциях людей из системы.

Латушко: Чиновники, попавшие под санкции, теряют возможность поехать на закупы в Белосток и на лыжи в Австрию

— Безусловно, санкции имеют воздействие на государственный аппарат, — отмечает Павел Латушко. — Чиновники разного уровня очень любят ездить в Европу за покупками и на отдых. При попадании в санкционный список они теряют возможность поехать на закупы в Белосток или вильнюсский «Акрополис», на лыжи в Австрию, на отдых в Испанию и на Лазурный Берег.

Павел Латушко пояснил, что все лица, которые принимают неправовые решения, попадают в санкционные списки.

— Санкционные списки появляются из-за того, что внутри государства сложился правовой дефолт и не выполняются нормы Конституции и уголовного кодекса. А органы, которые должны контролировать соблюдение прав и законов, превратились в систему, которая нарушает эти права и законы.

Когда гражданам внутри страны недоступны предусмотренные законом инструменты защиты прав, включаются внешние инструменты воздействия. В случае Беларуси такие инструменты направлены против тех,  кто принимает неправовые решения: кто фальсифицировал выборы, кто причастен к убийствам, пыткам, репрессиям и иным незаконным действиям.

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По мнению Латушко, белорусские депутаты имеют все шансы быть включенными в списки, если они продолжат игнорировать прямые обязанности, а также права и интересы граждан Беларуси.

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