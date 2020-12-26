|
Трое миротворцев ООН погибли при нападении повстанцев в ЦАР
Источник материала: ОНТ
В результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) погибли трое миротворцев ООН. Двое пострадали. Об этом сообщил официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик,
Стефан Дюжаррик призвал власти Центрально-Африканской Республики расследовать данное военное преступление и привлечь к ответственности виновных.
ФОТО: © EPA-EFE/ADRIENNE SURPRENANT
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) погибли трое миротворцев ООН. Двое пострадали. Об этом сообщил официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)