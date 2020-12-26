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ГАИ работает в усиленном режиме в эти выходные

26.12.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ работает в усиленном режиме в эти выходные

В эти выходные инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме. 

Особое внимание – тем, кто садится за руль в алкогольном опьянения или без прав, нарушает скоростной режим. Всё это напрямую влияет на безопасность. Проследят и за пешеходами. По статистике, именно в выходные дни на дорогах фиксируется больше всего аварийных и «хмельных» ДТП. Причем наезды и столкновения они совершают независимо от погоды и дорожной обстановки.

 

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В эти выходные инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме.  Особое внимание – тем, кто садится за руль в алкогольном опьянения или без прав, нарушает скоростной...
 
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