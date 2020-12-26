ГАИ работает в усиленном режиме в эти выходные

Источник материала: ОНТ

В эти выходные инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме.

Особое внимание – тем, кто садится за руль в алкогольном опьянения или без прав, нарушает скоростной режим. Всё это напрямую влияет на безопасность. Проследят и за пешеходами. По статистике, именно в выходные дни на дорогах фиксируется больше всего аварийных и «хмельных» ДТП. Причем наезды и столкновения они совершают независимо от погоды и дорожной обстановки.

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