В соборе Нотр-Дам прошёл первый после пожара концерт

Источник материала: ОНТ

Рождественский подарок получили и французы. В соборе Парижской Богоматери прошёл первый после пожара концерт.

В храме выступили 8 хористов и виолончелист. Артистов одели в строительные костюмы и выдали каски. Впрочем, необычный антураж не испортил впечатления от музыки Моцарта и Шуберта, не обошлось и без известных рождественских песен.

В Нотр-Дам-де-Пари продолжается реставрация после разрушительного пожара, который вспыхнул в апреле прошлого года. Для восстановления собора создают 3D-модель. По словам реставраторов, ремонт может затянуться на 10-15 лет.

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