|
В соборе Нотр-Дам прошёл первый после пожара концерт
Источник материала: ОНТ
Рождественский подарок получили и французы. В соборе Парижской Богоматери прошёл первый после пожара концерт.
В храме выступили 8 хористов и виолончелист. Артистов одели в строительные костюмы и выдали каски. Впрочем, необычный антураж не испортил впечатления от музыки Моцарта и Шуберта, не обошлось и без известных рождественских песен.
В Нотр-Дам-де-Пари продолжается реставрация после разрушительного пожара, который вспыхнул в апреле прошлого года. Для восстановления собора создают 3D-модель. По словам реставраторов, ремонт может затянуться на 10-15 лет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождественский подарок получили и французы. В соборе Парижской Богоматери прошёл первый после пожара концерт. В храме выступили 8 хористов и виолончелист....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)