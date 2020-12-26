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В соборе Нотр-Дам прошёл первый после пожара концерт

26.12.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В соборе Нотр-Дам прошёл первый после пожара концерт

Рождественский подарок получили и французы. В соборе Парижской Богоматери прошёл первый после пожара концерт. 

В храме выступили 8 хористов и виолончелист. Артистов одели в строительные костюмы и выдали каски. Впрочем, необычный антураж не испортил впечатления от музыки Моцарта и Шуберта, не обошлось и без известных рождественских песен. 

В Нотр-Дам-де-Пари продолжается реставрация после разрушительного пожара, который вспыхнул в апреле прошлого года. Для восстановления собора создают 3D-модель. По словам реставраторов, ремонт может затянуться на 10-15 лет. 

 

 

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Рождественский подарок получили и французы. В соборе Парижской Богоматери прошёл первый после пожара концерт.  В храме выступили 8 хористов и виолончелист....
 
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