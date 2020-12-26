Новогодний автопробег «За единую Беларусь» из Минска и Могилёва в Осиповичи пройдет сегодня

Источник материала: ОНТ

Минска и Могилёва в Осиповичи пройдет сегодня" class="one-news__figure-img">

Сегодня пройдёт автопробег под государственным флагом и с новогодним акцентом.

В этот раз колонны две. Первая стартует из Минска, вторая – из Могилёва, путь они держат в Осиповичи. Остановка запланирована в Бобруйске, где участники автопробега навестят воспитанников детского дома. Из города на Березине колонна отправится в Осиповичи. Там ожидается митинг, историческая реконструкция и концерт.

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