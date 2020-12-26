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Автомарафон новогодних волшебников: в Минской области стартовал благотворительный проект
Источник материала: ОНТ
Желание подарить новогоднее чудо! В Минской области стартовал благотворительный проект «Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь».
Его участники держат путь в учреждения, где особо нужна поддержка и внимание. Накануне посетили Городею и Копыль. Несмотря на ранее утро, участники были полны оптимизма, уже на старте можно было ощутить новогоднее настроение. А ещё – все с государственной символикой.
К празднику воспитанники Городейского дома-интерната готовились не один день: разучивали танцы и стихи. И повод особый. Во время благотворительной кампании «Наши дети» в гостях – представители ведущих предприятий Минской области. Свои сюрпризы они, как и полагается, оставили под ёлкой. Подарок ждал и гостей – ребята подготовили праздничную программу.
А сегодня благотворительная кампания возьмёт курс на северо-запад Минской области. Участники акции посетят детские дома в Молодечно и Вилейке.
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Желание подарить новогоднее чудо! В Минской области стартовал благотворительный проект «Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь». Его участники держат...
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