В Беларуси собирают урожай лесных шишек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогодний урожай собирают в Беларуси. Больше тысячи тонн лесных шишек заготовят и отправят на переработку в этом году. Куда пойдут семена и какие из них стоят сотни евро, знает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Виктор Полоневич работает на высоте: карабин, обвязка – и в небо на подъемнике. Для него предновогодняя суета – это не поиск подарков на Новый год, а начало сезона сбора шишек. Это делают только вручную. Виктор мог бы, как и Дед Мороз, лазить по дымоходу: высоты лесовод не боится.

«Дети были, ребята молодые, везде хочется побывать: и по вышкам лазили, и в лес ходили», – рассказал Виктор Полоневич.

Эту сосновую плантацию в почти 40 гектаров заложили еще в 80-х. Деревья здесь растут крепкие: с улучшенной генетикой. Их специально обрезают каждый год, чтобы лесоводам было комфортнее работать. В этом году планируют собрать больше десяти тонн сосновых шишек. Надеются, что дождей в Беларуси этой зимой больше не будет.

«Под дождем собирать шишки не получается. Когда такой морозик, как сегодня, – самая оптимальная погода. И не холодно и не жарко, сухо. Такая погода лучше всего», – сказал главный лесничий Борисовского опытного лесхоза Егор Литвинов.

Из леса шишки поступают в семеноводческие центры. В этот, под Минском, уже привезли 44 тонны. На качество сосновых шишек погода, конечно, влияет. Но не этого года, а прошлого.

«У сосны обыкновенной урожай формируется в течение двух лет. Цветение шишек, которые мы собираем в этом году, происходило не этой весной, а предыдущего года», – пояснил начальник научно-исследовательского отдела Александр Овсей.

А здесь ручной работы минимум. Разве что сначала нужно отделить шишки от мусора. Затем их отправляют в сушильный шкаф. Здесь они находятся от одного до трех дней.

А в таком агрегате из уже раскрывшейся шишки при тряске выпадают семена с крылаткой. Остаются «пустышки» – мечта новогоднего декоратора. Но используют их по-другому – как топливо. А вот семена для использования еще нужно лишить «крыльев».

«В течение часа бункер с увлажненной крылаткой и семенами вращается. После чего потоком теплого воздуха начинается отдувка отделившейся крылатки от семян», – рассказывает специалист.

Это будущее лесов. Из тонны еловых шишек получится чуть больше 20 килограммов семян, из сосновых – 15. Поэтому этот товар недешевый. Например, килограмм семян европейской ели стоит примерно 200 евро.