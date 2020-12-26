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Выбирая слово года, эксперты назвали «Жыве Беларусь!»

26.12.2020 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционные рейтинги итогов года мало у кого обходятся без Беларуси.




"Чистая страна с хорошей молочкой и терпеливым населением — примерно так до 2020 года Беларусь выглядела для стороннего наблюдателя. Этим летом все изменилось, пишет The Bell.

На выборы, которые должны были завершиться очередной победой Лукашенко, выдвинулось три независимых кандидата: народный блогер Тихановский, глава Белгазпромбанка Бабарико и руководитель «белорусского “Сколково”» Цепкало. Не зарегистрировали ни одного. Бабарико и Тихановский с тех пор в СИЗО, Цепкало уехал. Протест возглавили три женщины: глава штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Цепкало Вероника и жена Тихановского Светлана, которая стала единым кандидатом от противников действующей власти".

После этих выборов выснилось, что белорусы по-партизански хранили дома бело-красно-белые флаги и вышли с ними на уличные протесты с лозунгом "Жыве Беларусь!"

Кстати, в число "слов года" также попали пандемия, зум, обнуление (это про обнуление президентских сроков Владимира Путина).   
 
 
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Традиционные рейтинги итогов года мало у кого обходятся без Беларуси.
 
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