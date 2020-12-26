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"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения
26.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь.
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Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?
Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.
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Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?
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