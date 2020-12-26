Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения

Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь.

Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?

Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.

02:50 "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?

04:25 "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами

12:50 Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?

16:20 Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?

19:00 Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию

22:40 Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытости

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