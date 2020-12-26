ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения

26.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения

Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. 

© CC0 / Pixabay / happyveganfit
Ученые нашли способ, как бороться с ожирением без диет

Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?

Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.

02:50 "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?

04:25 "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами

12:50 Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?

16:20 Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?

19:00 Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию

22:40 Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытости

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане сообщают о грязной воде в Советском районе. Водоканал привез цистерны во дворы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика