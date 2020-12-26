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Мороженое со вкусом Нового года - видео

26.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Сперва вкус несколько терпкий", - так характеризуют гости мексиканского кафе вкус одного из самых необычных продуктов в этом заведении.

Это вкус "основого" мороженого. Его разработали в магазине Lucky Cold.

"Моя страсть - изобретать и создавать новые продукты с мороженым. В рождественский сезон мы хотели создать сосновое мороженое, полностью изготовленное из натуральной сосны и свежих побегов", - рассказал разработчик рецепта Карлос Бустос.

Побеги сосны можно употреблять в пищу, но разработчик рецепта уверяет: мало кто в Латинской Америке знает сосну на вкус. Но это не значит, что люди откажутся отведать новинку, а может даже привыкнут к необычным вкусовым свойствам!

Сосну, побеги которой используют для мороженого, растят в органической теплице - никаких пестицидов или химических удобрений, уверяют работники магазина, в котором появилось необычное мороженое.

И это не первая необычная идея мексиканских кулинарных экспертов. Они создавали эскимо со вкусом овощей и специй и уверяют, что покупатель в одном мороженом может почувствовать вкус праздничного стола.

Клиенты уже смогли оценить эту идею.

 
 
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Мексиканское кафе предложило своим гостям в канун праздников отведать мороженое с ароматом сосны - неужели можно придумать более предновогоднее предложение?
 
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