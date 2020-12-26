Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусские синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу в воскресенье, 27 декабря, сообщает Sputnik.

По информации Гидрометцентра, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем – без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -6°C. Днем будет -2..+2°C.

Ветер ожидается западный с переходом на южный умеренный, днем по западу местами порывистый.