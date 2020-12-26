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Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье года
26.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусские синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу в воскресенье, 27 декабря, сообщает Sputnik.
По информации Гидрометцентра, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем – без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -6°C. Днем будет -2..+2°C.
Ветер ожидается западный с переходом на южный умеренный, днем по западу местами порывистый.
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Синоптики предупреждают, что завтра на отдельных участках дорог возможна гололедица.
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