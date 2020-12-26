Елена Левченко: «Наша страна все больше становится похожей на Северную Корею»

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о происходящем в Беларуси.



Фото: fiba.com

— В Беларуси спортсмены встали во время диктатуры и сказали: «Нет, так больше не может продолжаться». Вы знаете, сколько сил нужно, чтобы сделать такое? Наша страна все больше становится похожей на Северную Корею, теперь даже границы закрыты. В Беларуси очень сложно иметь ментальные силы, чтобы высказываться. Но кто-то всегда должен вести за собой. Я думаю, что в будущем мы увидим все больше и больше спортсменов по всему миру, высказывающих свое мнение.

— Есть также люди, которые критически относятся к этому развитию и считают, что спорт и политика должны быть строго разделены.

— Это так эксцентрично. Мы уже давно это преодолели. Лукашенко использует спорт как пропаганду. И если спорт и политика были бы действительно разделены, меня бы не посадили в тюрьму, — приводит слова Левченко Tribuna.com со ссылкой на немецкое издание Zeit.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 1800 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. Среди них и многие звезды белорусского баскетбола: Егор и Никита Мещеряковы, Наталья Марченко, Екатерина Снытина, Татьяна Троина, Александр Куль, Александр Крутиков, Татьяна Лихтарович, Виолетта Кивляк, Александра Тарасова, Анна Каленто, Екатерина Шаркова, Анна Брич, Арина Мосько и многие другие.