На «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене произведен последний Volkswagen e-Golf

Источник материала: Tut.by

На предприятии Volkswagen в Дрездене выпущен последний экземпляр электрического хетчбэка e-Golf , а его место на конвейере теперь займет новая «пятидверка» ID.3.





Выпуск e-Golf (в кузове еще прежнего поколения) на «Стеклянной мануфактуре» осуществлялся с 2017 года. Всего Volkswagen собрал 145 561 экземпляр электромобиля, причем 95 160 единиц из них с 2014 года по лето нынешнего года собрали на головном предприятии концерна в Вольфсбурге. Соответственно в Дрездене выпустили 50 401 e-Golf — последним экземпляром стал хетчбэк, окрашенный в серый цвет Urano Grey.





«Стеклянная мануфактура» Volkswagen находится в историческом центре Дрездена — это сборочное производство построили в 2001 году специально для выпуска седана Phaeton. За сборкой этих машин можно было наблюдать с улицы, а всего до 2016 года на фабрике было собрано чуть более 84 тысяч единиц флагманской модели. На какое-то время завод в Дрездене остался без работы, но после прекращения производства e-Golf предприятие в столице Саксонии простаивать будет недолго: уже в январе 2021 года здесь начнется выпуск электрического хетчбэка ID.3 , который с осени прошлого года сходит с конвейера завода в Цвиккау.