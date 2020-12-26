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Минчане сообщают о грязной воде в Советском районе. Водоканал привез цистерны во дворы

26.12.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Советском районе Минска случились неполадки с водопроводами: из кранов минчан течет грязная вода. Жалобы поступают от жителей улиц Восточной, Коласа, Беды, Калиновского, Седых и других. В КУПП «Минскводоканал» рассказали, что произошел сбой оборудования на станции, которая подает воду в Советский район. Предприятие организовало подвоз цистерн с питьевой водой в несколько точек района.

«В районе Логойского тракта из кранов течет черная вода. Только из холодного крана — горячая нормальная», «Несколько кварталов Минска без качественной воды», «На Некрасова тоже — во дворе Некрасова, 19 стоит „аварийка“», «У нас на Беды, 25 черная вода из крана идет — и холодная, и горячая», — сообщают читатели.

В КУПП «Минскводоканал» пояснили, что проблема связана со сбоем оборудования на станции, которая подает воду в Советский район.

— У нас произошел сбой оборудования на станции, которая подает воду на Советский район, поэтому наблюдается ухудшение качества воды. Сейчас все силы «Минскводоканала» брошены на то, чтобы промыть наружные сети, — пояснили в диспетчерской.

Цистерны с питьевой водой, рассказали на предприятии, находятся во дворах по адресам: Восточная, 50, Беды, 11/1, Цнянская, 17 и Коласа, 21. В водоканале пока не знают, когда приведут станцию в исправность, но надеются, что удастся устранить неполадки к сегодняшнему вечеру.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Советском районе Минска случились неполадки с водопроводами: из кранов минчан течет грязная вода. Жалобы поступают от жителей улиц Восточной, Коласа,...
 
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