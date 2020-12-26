В Минске снова проблемы с водой: их под крана течет бурая жижа

Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей



Попадают улицы: Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова. Организуется привоз воды. Бочка на Калиновского 24. По срокам восстановления не менее 2-х дней. Из кранов - коричневого цвета вода», - пишет телеграм-канал «Мотолько помоги». «Из-за сбоя работы технологического оборудования на насосной станции идёт ухудшение качества воды.Попадают улицы: Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова. Организуется привоз воды. Бочка на Калиновского 24. По срокам восстановления не менее 2-х дней. Из кранов - коричневого цвета вода», -телеграм-канал «Мотолько помоги».

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Люди активно постят в социальных сетях фотографии с некачественной водой.Напомним, что массовое загрязнение воды произошло в Минске летом 2020 года. Тогда люди вынуждены были в течение нескольих дней часами стоять в очередях в ожидании подвоза свежей воды. Авария на водопроводе произошла из-за нарушений при проведении работ по замене участка сети.