В Советском районе Минска из кранов идет черная вода

Источник материала: Салiдарнасць

В «Минскводоканале» рассказали, что произошел сбой оборудования на станции, которая подает воду в Советский район. Предприятие организовало подвоз цистерн с питьевой водой в несколько точек района.

Цистерны с питьевой водой, рассказали на предприятии Onliner.by , находятся во дворах по адресам: Восточная, 50, Беды, 11/1, Цнянская, 17 и Коласа, 21.

В водоканале пока не знают, когда приведут станцию в исправность, но надеются, что удастся устранить неполадки к сегодняшнему вечеру.