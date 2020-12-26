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В Советском районе Минска из кранов идет черная вода
26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В «Минскводоканале» рассказали, что произошел сбой оборудования на станции, которая подает воду в Советский район. Предприятие организовало подвоз цистерн с питьевой водой в несколько точек района.
Цистерны с питьевой водой, рассказали на предприятии
В водоканале пока не знают, когда приведут станцию в исправность, но надеются, что удастся устранить неполадки к сегодняшнему вечеру.
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Водоканал привез цистерны во дворы.
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