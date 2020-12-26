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В Советском районе Минска из кранов идет черная вода

26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В «Минскводоканале» рассказали, что произошел сбой оборудования на станции, которая подает воду в Советский район. Предприятие организовало подвоз цистерн с питьевой водой в несколько точек района.

Цистерны с питьевой водой, рассказали на предприятии Onliner.by, находятся во дворах по адресам: Восточная, 50, Беды, 11/1, Цнянская, 17 и Коласа, 21.

В водоканале пока не знают, когда приведут станцию в исправность, но надеются, что удастся устранить неполадки к сегодняшнему вечеру.

 
 
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Водоканал привез цистерны во дворы.
 
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