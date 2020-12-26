Источник материала: Хартия'97

Сборная России на ЧМ-2021 по гандболу будет называться «Команда ФГР» 26.12.2020, 13:25

Вместо государственного флага будет использоваться флаг федерации.

Игроки сборной России выступят на чемпионате мира-2021 под флагом Федерации гандбола России (ФГР), сообщает pressball.by .

Турнир, который будет проходить в Египте с 14 по 31 января 2021 года, станет первым из тех, которые подпадают под санкции ВАДА. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут использовать государственные флаг и гимн.

"Сегодня мы получили разъяснения Международной федерации гандбола. Несмотря на отсутствие разработанного по итогам решения CAS подробного технического регламента, от нас требуется полностью исключить государственные символы (флаг, герб) и использование слова "Россия" на форме без уточнения "нейтральные атлеты". В сжатые сроки, включающие к тому же праздничные дни сначала в Европе, а потом в России, нам придется найти возможности и потратить дополнительные средства для выполнения этих условий.

Согласно полученному письму, наша сборная на чемпионате мира будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей)", — цитирует комментарий пресс-службы ФГР ТАСС.

Россияне станут соперниками сборной Беларуси на групповом этапе.

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