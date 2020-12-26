|
Накануне Нового года лукашисты оставили часть Минска без нормальной воды
Источник материала: Хартия'97
Накануне Нового года лукашисты оставили часть Минска без нормальной воды
Из кранов в Советском районе течет коричневая жижа.
Лукашисты «поздравили» с Рождеством и наступающим Новым годом жителей Советского района Минска — оставили их без воды как минимум на несколько дней, пишет телеграм-канал
Из кранов домов по улицам Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова идет плохая вода, в некоторых случаях – даже коричневая, уточняет канал
Телеграм-каналы сообщают: «Сегодня произошел сбой работы технологического оборудования на насосной станции водоканала. В связи с этим во всем Советском районе в водопроводной сети грязная вода. Использовать такую воду, естественно, нельзя. Минскводоканал занимается промывкой сети. Когда закончат неизвестно».
Также сообщают, что уже организован подвоз воды. Бочка стоит около Восточной, 50 и Калиновского, 24.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из кранов в Советском районе течет коричневая жижа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)