Источник материала: Хартия'97

Накануне Нового года лукашисты оставили часть Минска без нормальной воды 2 26.12.2020, 13:16

Из кранов в Советском районе течет коричневая жижа.

Лукашисты «поздравили» с Рождеством и наступающим Новым годом жителей Советского района Минска — оставили их без воды как минимум на несколько дней, пишет телеграм-канал NEXTA .

Из кранов домов по улицам Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова идет плохая вода, в некоторых случаях – даже коричневая, уточняет канал kyky_org .

Телеграм-каналы сообщают: «Сегодня произошел сбой работы технологического оборудования на насосной станции водоканала. В связи с этим во всем Советском районе в водопроводной сети грязная вода. Использовать такую воду, естественно, нельзя. Минскводоканал занимается промывкой сети. Когда закончат неизвестно».

Также сообщают, что уже организован подвоз воды. Бочка стоит около Восточной, 50 и Калиновского, 24.

































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