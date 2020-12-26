|
Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского
Источник материала: Хартия'97
Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского
Правосудие настигнет всех.
Экс-боец «Алмаза» Игорь Макар, который занимается расследованием убийства Александра Тарайковского в эфире канала
«Никита Коровин стоял за вторым сотрудником «Алмаза», который также находился с оружием Сайга-12К. И когда он увидел идущего Александра Тарайковского — занял походящую для выстрела позицию. Прицелился 2-3 секунды, а затем выстрелил с расстояния в 10 метров».
Напомним, что предварительное расследование «Белорусского Народного Трибунала» установило, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правосудие настигнет всех.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)