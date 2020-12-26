ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского

26.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского

2
  • 26.12.2020, 12:59
  • 3,109
Экс-боец «Алмаза» назвал неизвестные подробности убийства Тарайковского

Правосудие настигнет всех.

Экс-боец «Алмаза» Игорь Макар, который занимается расследованием убийства Александра Тарайковского в эфире канала «Белсат» рассказал некоторые подробности этого дела

«Никита Коровин стоял за вторым сотрудником «Алмаза», который также находился с оружием Сайга-12К. И когда он увидел идущего Александра Тарайковского — занял походящую для выстрела позицию. Прицелился 2-3 секунды, а затем выстрелил с расстояния в 10 метров».

Напомним, что предварительное расследование «Белорусского Народного Трибунала» установило, что к убийству причастны Никита Коровин и Игорь Чемякин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане сообщают о грязной воде в Советском районе. Водоканал привез цистерны во дворы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика