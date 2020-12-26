В центре Берлина произошла стрельба, есть пострадавшие

сообщает telegraf.by со ссылкой на Reuters. В центре Берлина в субботу, 26 декабря, произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека,telegraf.by со ссылкой на Reuters.





По информации Berliner Morgenpost, стрельба произошла в столичном районе Кройцберг. Трех раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.





Полиция сообщила, что причина случившегося пока неизвестна, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.



