ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Берлина произошла стрельба, есть пострадавшие

26.12.2020 13:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Четыре человека были ранены во время стрельбы в центре столицы Германии. Полиция на вертолете ищет участников стрельбы.

В центре Берлина в субботу, 26 декабря, произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает telegraf.by со ссылкой на Reuters.

По информации Berliner Morgenpost, стрельба произошла в столичном районе Кройцберг. Трех раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Полиция сообщила, что причина случившегося пока неизвестна, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека были ранены во время стрельбы в центре столицы Германии. Полиция на вертолете ищет участников стрельбы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каронавірус: афіцыйныя лічбы захворванняў не падаюць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика