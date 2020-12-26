Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какой должна быть Конституция страны?

Проект поправок в Конституцию 1994 года от Михаила Пастухова Жирным курсивом выделяется новая редакция *** КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государства, принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон Республики Беларусь. Р А З Д Е Л I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ Статья 1. Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое государство. Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. Статья 2. Человек является высшей ценностью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достоянного развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Статья 3. Единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно и через представительные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. Любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, а также путем нарушения законов Республики Беларусь, наказываются согласно закону. Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. Статья 5. Предлагается дополнить частью первой следующего содержания: «Свобода деятельности политических партий и общественных объединений гарантируется». Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли народа, участвуют в выборах. Политические партии и другие общественные объединения имеют право на финансовую помощь со стороны государства, а также на доступ к государственным средствам массовой информации в порядке, определенном законом. Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, национальной, религиозной и расовой вражды. Статья 6. Государство основывается на принципе разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Статья 7. Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. Предварительное мнение о конституционности международных договоров вправе в установленном порядке высказывать Конституционный суд Республики Беларусь. Статья 9. Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. Территория Беларуси едина и неотчуждаема. Предлагается новая редакция части третьей: «Административно-территориальными единицами являются округа и районы. Статус административно-территориальных единиц могут иметь отдельные города». Административно-территориальное деление государства определяется законом. Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом. Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами. Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность. Статья 13. Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества. Законом могут быть определены объекты, которые находятся только в собственности государства, а также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности. Статья 14. Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов. Статья 15. Государство ответственно за сохранение историко-культурного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. Статья 16. Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим не допускается. Запрещается деятельность конфессиональных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан. Отношения государства и конфессий регулируются законом. Статья 17. Государственным языком Республики Беларусь является белорусский язык как язык титульной нации. Республика Беларусь обеспечивает право свободного пользования русским языком как языком межнационального общения. Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным. Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Государственным флагом Республики Беларусь является полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных полос равной ширины: верхней и нижней белого, средней — красного цвета. Соотношение ширины флага и его длины 1 : 2. Государственным гербом Республики Беларусь является стародавний герб Великого Княжества Литовского и Русского, представляющий собой изображение расположенного на красном фоне всадника белого цвета, обращенного в левую сторону, с поднятым мечом и щитом с крестом. Государственным гимном Республики Беларусь является музыкальная композиция на стихи Натальи Арсеньевой «Магутны Божа». Вариант: Государственным гимном Республики Беларусь является музыкальная композиция на стихи Леонида Пранчака «Жыве Беларусь!». Статья 20. Столица Республики Беларусь — город Минск. Статус города Минска определеляется законом. Р А З Д Е Л I I. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прави законных интересов. Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Предлагается новая редакция части третьей: «Смертная казнь как мера наказания отменяется». Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достиинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом. Предлагается новая редакция части второй: “Лицо может быть заключено под стражу по уголовному делу только с санкции суда. Продление срока содержания под стражей может осуществляться также с санкции суда». Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Предлагается новая редакция части второй: “Контроль за телефонными и иными сообщениями граждан может осуществляться уполномоченными на то государственными органами в установленном законом порядке”. Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище или иное законное владение гражданина против его воли. Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов. Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются. Предлагается дополнить новой частью: «Государственные органы, органы местного управления, предприятия, учреждения и организации не вправе создавать средства массовой информации, а равно их финансировать». Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Предлагается дополнить новой частью: «Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих реализацию указанной свободы». Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений, включая право создавать политические партии и иные общественные объединения и вступать в них для выражения и защиты своих интересов. Судьи, прокурорские работники, следователи, сотрудники органов внутренних дел, Контрольной палаты Республики Беларусь, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других общественных объединений, преследующих политические цели. Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и местного значения, другими определенными законом способами. Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Статья 39. Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в государственных органах. Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы. Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным. Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице на уровне бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определенной приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном или военном положении. Статья 42. Лица, работающие по найму, имеют право на вознаграждение за выполненную работу в соответствии с ее количеством, качеством и общественным значением, но не ниже установленного государством минимального размера. Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности. Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом. Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также согласно приговору суда. Осуществление права собственности не должно наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца ив других случаях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов, а также об инвалидах и престарелых. Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием государственного, общественного и частного жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. Никто не может быть произвольно лишен жилья. Статья 49. Каждый имеет право на образование. Гарантируется доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях. Предлагается дополнить новой частью: «Государство содействует развитию всех форм образования». Статья 50. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению и указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону. Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения. Статья 51. Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-просветительных учреждений. Свобода художественного, научного, технического творчества и преподавания гарантируется. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Статья 52. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции. Статья 53. Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц. Статья 54. Каждый обязан беречь историко-культурное наследие и другие культурные ценности. Статья 55. Охрана окружающей среды — долг каждого. Статья 56. Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Статья 57. Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Порядок прохождения воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом. Статья 58. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав. Статья 59. Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Статья 60. Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. Статья 61. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Предлагается дополнить новой частью: «Гражданин вправе обжаловать в суд решение или действие (бездействие) государственного органа или должностного лица, которыми ущемляются его конституционные права и свободы». С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда. Статья 61-1. Дополнительным средством защиты прав и свобод личности является институт уполномоченного по правам человека. Уполномоченный Республики Беларусь по правам человека рассматривает в установленном порядке обращения граждан, связанные с нарушением их прав и свобод органами государственного управления и должностными лицами. Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. Статья 63. Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права, предусмотренные в статье 24, части третьей статьи 25, статьи 26, 31 Конституции. Р А З Д Е Л I I I. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМ Г Л А В А 1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Статья 64. Выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. … (Второе предложение относительно запрета на участие в выборах граждан, заключенных под стражу в качестве меры пресечения, исключается). Любое прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону. Статья 65. Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности, определяется соответствующими законами, если иное не предусмотрено Конституцией. Статья 66. Выборы являются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно. Статья 67. Выборы являются равными: избиратели имеют равное количество голосов. Количество избирателей в каждом избирательном округе должно быть примерно равным. Кандидаты, избираемые на государственные должности народом, участвуют в выборах на равных основаниях. Статью 68 (“Выборы являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно”) предлагается изложить в новой редакции с учетом перехожа к более демократической системе выборов: Статья 68. Выборы в Парламент и местные представительные органы проводятся по мажоритарно-пропорциональной системе. При этом половина депутатских мест замещается путем голосования за конкретных кандидатов, а половина — по партийным спискам. Статья 69. Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. Статью 70 (“Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом”) предлагается изложитьь в следующей редакции: Статья 70. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, а также гражданам в соответствии с законом. Статья 71. Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. Статья 72. Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Порядок проведения выборов определяется законами Республики Беларусь. Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения. Г Л А В А 2. РЕФЕРЕНДУМ (НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ) Статья 73. Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы. Статья 74. Республиканские референдумы назначаются Верховным Советом Республики Беларусь по инициативе не менее 1/3 состава депутатов либо по предложению не менее 300 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Верховный Совет не позднее 30 дней после внесения на его рассмотрение в соответствии с законом предложений депутатов либо граждан о проведении референдума обязан назначить дату проведения республиканского референдума. Статья 75. Местные референдумы назначаются соответствующими местными представительными органами по своей инициативе либо по предложению не менее 10 процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Статья 76. Референдумы проводятся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. В референдуме участвуют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом. Статья 77. Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом. Статья 78. Порядок проведения республиканских и местных референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, определяются законом Республики Беларусь. Р А З Д Е Л IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ Г Л А В А 3. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статья 79. Верховный Совет Республики Беларусь (вариант: Сойм) является высшим представительным постоянно действующим и единственным законодательным органом государственной власти Республики Беларусь. Статья 80. Верховный Совет состоит из 260 депутатов, из которых 130 избираются по одномандатным избирательным округам и 130 — по партийным спискам. Депутатом Верховного Совета может быть любой гражданин Республики Беларусь, обладающий избирательным правом и достигший 21 года (вариант — 25 лет). Статья 81. Срок полномочий Верховного Совета — пять лет. Полномочия Верховного Совета могут быть досрочно прекращены по постановлению Верховного Совета, принятому большинством не менее двух третей от избранных депутатов. Выборы нового состава Верховного Совета назначаются не позднее трех месяцев до окончания полномочий Верховного Совета. Статья 82. Первое заседание Верховного Совета созывается Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов не позднее чем через 30 дней после выборов. Статья 83. Верховный Совет Республики Беларусь: назначает республиканские референдумы; принимает и изменяет Конституцию; принимает законы и постановления и осуществляет контроль за их исполнением; дает толкование законов; назначает выборы депутатов Верховного Совета и местных Советов депутатов; 6) образует Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; 7) избирает Председателя и членов Конституционного суда Республики Беларусь, Председателя и судей Верховного суда Республики Беларусь, Председателя и судей Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, Генерального прокурора Республики Беларусь и его заместителей, Председателя и Совет Контрольной палаты Республики Беларусь, Председателя и Правление Национального банка Республики Беларусь, Уполномоченного Республики Беларусь по правам человека и его заместителей, Председателя Службы национальной безопасности Республики Беларусь и его заместителей, Министра обороны- Командующего Вооруженными Силами Республики Беларусь и его заместителей; 8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства государства; 9) определяет основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь; 9-1) определяет структуру и численный состав Правительства Республики Беларусь, систему республиканских органов государственного управления; 9-2) избирает Премьер-министра Республики Беларусь, заместителей Премьер-министра, иных членов Правительства Республики Беларусь; 9-3) заслушивает отчет Премьер-министра и других членов Правительства по вопросам об исполнении Конституции и законов Республики Беларусь; 9-4) по инициативе не менее 130 депутатов Верховного Совета рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий Премьер-министра Республики Беларусь, заместителей Премьер-министра, иных членов Правительства Республики Беларусь в случае утраты доверия Верховного Совета; 10) утверждает республиканский бюджет, отчет о его исполнении, нормативы отчислений от общегосударственных налогов и доходов в местные бюджеты; 11) устанавливает республиканские налоги и сборы, осуществляет контроль за денежной эмиссией; 12) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики Беларусь; 13) принимает решения об амнистии; 14)определяет военную доктрину; 15) объявляет войну и заключает мир; 16) учреждает государственные награды и звания Республики Беларусь; 17) принимает постановления о приостановлении действия правовых актов, принятых местными представительными органами, в случае несоответствия их Конституции и законам вносит в трехдневный срок соответствующее предложение в Конституционный суд; 18) отменяет распоряжения Председателя Верховного Совета Республики Беларусь в случае, если они противоречат законам и постановлениям Верховного Совета. Верховный Совет может решать иные вопросы в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Статья 84. Голосование на заседаниях Верховного Совета осуществляется депутатами лично. Законы и постановления Верховного Совета считаются принятыми при условии, что за них проголосовало большинство избранных депутатов, если иное не предусмотрено Конституцией. Далее предлагается вставить часть следующего содержания: Законы, прямо предусмотренные Конституцией (конституционные законы), принимаются при условии, если они прошли не менее двух обсуждений и за них проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов. Принятые законы в десятидневный срок со дня принятия (далее вместо слов: “направляются на подпись Президенту” написать:) подписываются Председателем Верховного Совета Республики Беларусь и подлежат опубликованию. Стать 85. Верховный Совет избирает из числа депутатов Верховного Совета Председателя, Первого заместителя Председателя и двух заместителей Председателя Верховного Совета сроком на 2,5 года с правом последующего переизбрания на оставшийся срок. Статья 86. Председатель Верховного Совета избирается тайным голосованием из числа кандидатур, получивших наибольшее число голосов депутатов при рейтинговом голосовании. Председатель Верховного Совета считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов. Первый заместитель Председателя Верховного Совета и два заместителя Председателя Верховного Совета избираются из числа лиц, получивших наибольшее число голосов депутатов при рейтинговом голосовании. Для избрания на эти должности требуется не менее половины голосов от общего числа депутатов. Статья 87. Председатель Верховного Совета Республики Беларусь: 1) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Верховным Советом; 2) ведет заседания Верховного Совета; 3) представляет Верховный Совет в отношениях с органами и организациями внутри страны и за границей; 4) подписывает законы и постановления, принятые Верховным Советом; 5) представляет Верховный Совет кандидатуры для избрания на должности Первого заместителя и заместителей Председателя Верховного Совета; 6) руководит работой аппарата Верховного Совета. Председатель Верховного Совета по дожности является Главой государства и в этой связи осуществляет дополнительные полномочия, предусмотренные в статье 87-1 Конституции. Первый заместитель и заместители Председателя Верховного Совета Республики Беларусь исполняют по поручению Председателя Верховного Совета отдельные его обязанности и замещают Председателя Верховного Совета в случае его отсутствия или невозможности осуществляения им своих обязанностей. Статья 87-1. В качестве Главы государства председатель Верховного Совета: 1) представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями; 2) ведет переговоры и подписывает международные договоры; 3) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных в Республике Беларусь дипломатических представителей иностранных государств; 4) предлагает для избрания кандидатуры Премьер-министра, Генерального прокурора, Председателя Конституционного суда, Председателя Верховного суда, Председателя Высшего хозяйственного суда, Председателя правления Национального банка, Уполномоченного по правам человека, Председателя Службы национальной безопасности, Министра обороны - Командующего Вооруженными Силами Республики Беларусь; их заместителей; 5) подписывает законы. Указанные полномочия председатель Верховного Совета осуществляет лично. В случае невозможности исполнения Председателем Верховного Совета обязанностей Главы государства его полномочия осуществляет по должности Первый заместитель Председателя Верховного Совета. Статья 88. Верховный Совет избирает из числа депутатов постоянные комиссии и иные органы для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховный Совет, осуществления контроля за исполнением законов. В случае необходимости Верховный Совет может создавать следственные, ревизионные и иные временные комиссии. Предлагается дополнить частью следующего содержания: «Для координации партийной работы среди депутатов Верховного Совета могут создаваться партийные фракции». Статья 89. Для организации работы Верховного Совета создается Президиум Верховного Совета Республики Беларусь. В состав Президиума Верховного Совета входят Председатель Верховного Совета, Первый заместитель Председателя Верховного Совета, заместители Председателя Верховного Совета и семь депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом Верховного Совета. Президиум Верховного Совета возглавляет Председатель Верховный Совет. Статья 89-1. Президиум Верховного Совета в качестве коллективного Главы государства: 1) принимает решения о награждении государственными наградами, присвоении высших воинских и почетных званий Республики Беларусь; 2) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении, предоставлении убежища; 3) принимает решения о помиловании осужденных граждан; 4) принимает решения о назначении и отзыве дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях; 5) обсуждает кандидатуры на должности Председателя и членов Конституционного суда, Председателя и судей Верховного суда, Председателя и судей Высшего хозяйственного суда, Председателя и членов Совета Контрольной палаты, Генерального прокурора и его заместителей, Уполномоченного по правам человека и его заместителей, Председателя и членов Правления Национального банка, Председателя Службы национальной безопасности и его заместителей, Министра обороны - Командующего Вооруженными Силами и его заместителей; 6) принимает решение о введении на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Верховного Совета; 7) принимает решение о введении на территории Республики Беларусь военного положения в случае военной угрозы или нападения с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Верховного Совета; 9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. Статья 90. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам Верховного Совета, постоянным комиссиям Верховного Совета, Правительству, Конституционному суду, Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральному прокурору, Контрольной палате, Национальному банку, Уполномоченному по правам человека, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек. Статья 91. Полномочия Верховного Совета сохраняются до открытия первого заседания Верховного Совета нового созыва. Статья 92. Депутат Верховного Совета осуществляет свои полномочия на профессиональной основе, получая соответствующее вознаграждение. Размер заработной платы депутатов Верховного Совета определяется один раз за период их полномочий. Депутатами Верховного Совета не могут быть члены Правительства, судьи, а также иные лица, избираемые на должность Верховным Советом. Статья 93. Депутат Верховного Совета не несет юридической ответственности за свою деятельность в Верховном Совете, осуществляемую в соответствии с Конституцией, как в период исполнения депутатских полномочий, так и после их прекращения. Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован, иным образом лишен личной свободы без согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. Уголовное дело против депутата Верховного Совета может быть возбуждено Генеральным прокурором с согласия Верховного Совета, а в период между сессиями — с согласия Президиума Верховного Совета. Статья 94. Порядок деятельности Верховного Совета, его органов и депутатов определяется Регламентом Верховного Совета, который принимается Верховным Советом и подписывается его Председателем, а также другими законодательными актами Республики Беларусь. Г Л А В А 4. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статьи 95 — 105 исключены. Г Л А В А 4 — 1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статья 106. Правительство Республики Беларусь (Правительство) является высшим органом исполнительной власти в Республике Беларусь. Правительство создается для реализации полномочий исполнительной власти в областях экономики, внешней политики, обороны, национальной безопасности, охраны общественного порядка и других сферах государственного управления. Правительство в своей деятельности подотчетно Верховному Совету. Оно слагает свои полномочия перед вновь избранным составом Верховного Совета. Статья 107. Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра Республики Беларусь, Первого заместителя Премьер-министра, двух заместителей Премьер-министра, иных членов Правительства в количестве, определяемом Верховный Совет. Состав Правительства избирается Верховным Советом в течение трех месяцев со дня первого заседания вновь избранного Верховного Совета. Кандидатура Премьер-министра вносится Председателем Верховного Совета после консультаций с членами Президиума Верховного Совета, а также председателями постоянных комиссий и партийных фракций Верховного Совета. Премьер-министр считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало не менее 2/3 из общего состава депутатов Верховного Совета. В случае, если кандидатура Премьер-министра не получила необходимого количества голосов, то для избрания предлагается иная кандидатура. Избранный Премьер-министр совместно с депутатами Верховного Совета в течение месяца формирует состав будущего Правительства и вносит его единым пакетом на утверждение Верховного Совета. Состав Правительства считается избранным, если за его проголосовало большинство из общего состава депутатов Верховного Совета. Новый состав Правительства приводится к присяге Председателем Верховного Совета. Статья 108. Правительство Республики Беларусь: 1) разрабатывает и представляет на утверждение Верховного Совета проект республиканского бюджета и готовит отчет о его исполнении; 2) обеспечивает проведение экономической финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда; 3) принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка; 4) осуществляет общее руководство в области отношений с другими государствами и международными организациями; 5) заключает международные договоры и соглашения, отнесенные к его компетенции; 6) выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь; 7) руководит системой подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти; 8) отменяет акты министерств и иных республиканских органов государственного управления; 9) осуществляет надзор за местным самоуправлением в пределах и формах, определенных Конституцией и законами; 10) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. Правительство вправе издавать постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. Статья 108-1. Премьер-министр осуществляет непосредственное руководство деятельностью Правительства, представляет Правительство в отношениях с другими государственными органами, иностранными государствами, международными организациями, подписывает акты Правительства, информирует Верховный Совет об основных направлениях деятельности Правительства и его решениях, выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельностью Правительства. Верховный Совет вправе заслушать отчет Премьер-министра, иных членов Правительства по вопросам об исполнении Конституции и законов Республики Беларусь. Решение о досрочном прекращении полномочий Премьер-министра, Первого заместителя и заместителей Премьер-министра, иных членов Правительства Республики Беларусь в случае утраты доверия Верховного Совета может быть принято не ранее шести месяцев со дня утверждения состава Правительства по инициативе не менее половины депутатов Верховного Совета. Компетенция, структура и порядок деятельности правительства определяются законом. Г Л А В А 5. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ Статья 109. Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Судебная система Республики Беларусь устанавливается Конституцией и законами Республики Беларусь. В Республике Беларусь действует система общих и специализированных судов, которые возглавляются высшими судами. Судьи высших судов назначаются на должность и освобождаются от должности Верховным Советом по предложению Республиканского совета судей сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на должность. Председатели высших судов, а также их заместители избираются на собраниях этих судов и утверждаются в должности Верховным Советом по предложению Председателя Верховного Совета. Судьи иных судов избираются местными представительными органами соответствующего уровня по предложению Республиканского совета судей сроком на 4 года с возможностью переизбрания на должность. Порядок формирования судов, их организация и деятельность определяются законом. Образование чрезвычайных судов запрещается. Статья 110. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. Статья 111. Судьи не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-исследовательской, не сопряженной с занятием штатных должностей. Основания для избрания судей на должности и их освобождение от должности предусматриваются законом. Статья 112. Судьи осуществляют правосудие на основе Конституции, законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных актов. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции или иному закону, он принимает решение в соответствии с Конституцией и законом и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. Статья 113. Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях — единолично судьями. В случаях, предусмотренных законодательством, может создаваться суд с участием присяжных заседателей. Статья 114. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства. Статья 115. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Статья 116. Стороны имеют право на обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений. Р А З Д Е Л V. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ (предлагается назвать «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ») Статья 117. Местное самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. Статья 118. Представительные органы округов, районов и городов избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 4 года. (Название представительных и исполнительных органов может измениться в связи с новым административно-территориальным устройством). Статья 119. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетенции решают вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей территории, выполняют решения вышестоящих государственных органов. Статья 120. К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся: 1) утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов об их исполнении; 2) установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 3) определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью; 4) назначение местных референдумов. (предлагается дополнить новым пунктом:) 5) формирование исполнительных и распорядительных органов. Статья 121. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы на основании действующего законодательства принимают решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории. Статья 122. Решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, отменяются вышестоящими Советами депутатов. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответствующие законодательству, отменяются соответствующими Советами депутатов, вышестоящими исполнительными и распорядительными органами. Решения местных Советов депутатов, их исполнительных и распорядительных органов, ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в иных предусмотренных законодательством случаях могут быть обжалованы в суд. Статья 123. В случае систематического или грубого нарушения местным Советом депутатов требований законодательства он может быть распущен Верховным Советом. Иные основания досрочного прекращения полномочий местных Советов депутатов определяются законом. Статья 124. Компетенция, порядок создания и деятельности органов местного самоуправления определяются законом. Р А З Д Е Л VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР Г Л А В А 6. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (вариант: «Конституционный совет Республики Беларусь»). Статья 125. Контроль за конституционностью нормативных актов и соблюдением конституционной законности в государстве осуществляется Конституционным судом Республики Беларусь Статья 126. Конституционный суд Республики Беларусь избирается Верховным Советом из квалифицированных специалистов в области права в количестве 11 судей сроком на пять лет. Кандидатура Председателя Конституционного суда вносится председателем Верховного Совета Республики Беларусь из числа судей Конституционного суда. Члены Конституционного суда вправе претендовать на новый срок избрания. Предельный возраст нахождения в должности судьи Конституционного суда — 70 лет. Лица, избранные в Конституционный суд, не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-исследовательской работы, не сопряженной с занятием штатных должностей. Прямое или косвенное воздействие на Конституционный суд или его членов, связанное с деятельностью по осуществлению конституционного контроля, недопустимо и влечет ответственность по закону. Статья 127. Конституционный суд Республики Беларусь: 1) проверяет на предмет соответствия Конституции Республики Беларусь проекты международных договоров Республикой Беларусь, правовые акты межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, а в необходимых случаях — действующие международные договоры Республики Беларусь; 2) проверяет на предмет соответствия Конституции Республики Беларусь проекты изменений и дополнений в Конституцию; 3) проверяет на предмет соответствия Конституции Республики Беларусь законы и постановления Верховного Совета Республики Беларусь; 4) проверяет на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь постановления Правительства, постановления республиканских органов государственного управления, правовые акты иных государственных органов, имеющие нормативный характер; 5) проверяет на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь формулировки вопросов, выносимых на республиканские референдумы; 6) проверяет на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь цели и задачи политических партий и иных общественных объединений, а также при наличии к тому достаточных оснований принимает решения об их ликвидации; 7) дает толкование норм Конституции Республики Беларусь; 8) рассматривает жалобы граждан на нарушение их конституционных прав и свобод в принятых нормативных правовых актах. В период подготовки и проведения выборов депутатов Верховного Совета Республики Беларусь на Конституционный суд возлагается обязанность рассматривать жалобы на решения Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На основании рассмотренных жалоб Конституционный суд вправе признать выборы в Верховный Совет в целом или по отдельным избирательным округам несоответствующими Конституции и законам Республики Беларусь, а также общепризнанным нормам международного права. Статья 127-1. В Конституционный суд вправе обращаться Председатель Верховного Совета, депутаты Верховного Совета в количестве не менее 30 человек, Премьер-министр, Правительство, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека, суды общей и специальной юрисдикции, местные представительные органы, политические партии и иные республиканские общественные объединения. Граждане Республики Беларусь вправе обращаться в Конституционный суд, если их конституционные права и свободы нарушаются в нормативных правовых актах, изданных государственными органами. Конституционный суд вправе по своему усмотрению рассмотреть вопрос о соответствии любого нормативного правового акта, проекта международного договора Конституции и законам Республики Беларусь. Статья 128. Нормативные акты, признанные Конституционным судом неконституционными ввиду нарушения ими прав и свобод человека, считаются не имеющими юридической силы в целом или в их части с момента принятия соответствующих актов. Проекты международных договоров и соглашений, признанные Конституционным судом неконституционными в целом или в их части, подлежат уточнению до их ратификации Республикой Беларусь. Другие нормативные акты государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, иных республиканских общественных объединений, признанные несоответствующими Конституции и законам Республики Беларусь, общепризнанным принципам и нормам международного права, считаются утратившими силу в целом или в их части с момента, указанного Конституционным судом. Решения о конституционности проектов изменений и дополнений в Конституцию, формулировок, выносимых на республиканский референдум, вступают в силу со дня их оглашения. Решения по жалобам граждан на нарушение их прав и свобод, а также по жалобам на решения Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. вступают в силу с момента, указанного Конституционным судом. Решение о толковании норм Конституции Республики Беларусь вступает в силу с момента, указанного Конституционным судом. Статья 129. Порядок рассмотрения вопросов в Конституционном суде определяется законом. По вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 статьи 127 Конституции, Конституционный суд выносит заключения; по вопросу, указанному в пункте 7 статьи 127 Конституции, - решение о толковании норм Конституции Республики Беларусь; по вопросу, указанному в пункте 8, а также в части второй статьи 127 Конституции (о законности выборов), - постановление. Решения Конституционного суда являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат. Статья 130. Конституционный суд на основе рассмотренных вопросов вправе вносить предложения в Верховный Совет о необходимости изменений и дополнений Конституции, а также о принятии, изменении и дополнении законов. Статья 131. Лица, избранные в Конституционный суд, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, иным образом лишены личной свободы без согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. Уголовное дело против члена Конституционного суда может быть возбуждено Генеральным прокурором с согласия Верховного Совета. Статья 132. Компетенция, организация и порядок деятельности Конституционного суда определяются законом. ГЛАВА 7. ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статья 133. Надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, местными представительными и исполнительными органами, предприятиями, организациями и учреждениями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, за соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным и иным делам. В случаях, предусмотренных законом, прокуратура проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах. Статья 134. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, избираемый Верховным Советом сроком на пять лет. В состав прокуратуры на правах самостоятельного подразделения входит Следственный комитет. Председатель Следственного комитета по должности является заместителем Генерального прокурора. Он избирается на должность и освобождается от должности Верховным Советом по предложению Генерального прокурора. Статья 135. Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры независимы в осуществлении своих полномочий и руководствуются только законом. В своей деятельности Генеральный прокурор подотчетен Верховному Совету. Статья 136. Компетенция, порядок организации и деятельности органов прокуратуры определяются законом. Г Л А В А 8. КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статья 137. Контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Верховного Совета, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, осуществляет Контрольная палата. Статья 138. Контрольная палата избирается Верховным Советом в количестве 9 членов сроком на пять лет. На должности членов Контрольной палаты могут предлагаться специалисты, имеющие длительный стаж работы в сфере финансовой, бухгалтерской, экономической деятельности. Председатель Контрольной палаты избирается на общем собрании ее членов и утверждается в должности Верховным Советом. Статья 139. Контрольная палата действует по поручениям Председателя Верховного Совета, Президиума и постоянных комиссий Верховного Совета. Для осуществления проверок Контрольная палата вправе приглашать на договорных началах специалистов других государственных органов, учреждений и организаций. По результатам проверок Контрольная палата составляет заключение. Контрольная палата высказывает Верховному Совету свои соображения по проекту республиканского бюджета, по отчету о его исполнении, об использовании отчислений из республиканского бюджета, иных бюджетных и внебюджетных фондов. В конце календарного года Контрольная плата представляет Верховному Совету отчет о своей деятельности. Для обеспечения деятельности Контрольной палаты создается Секретариат. Статья 140. Компетенция, порядок организации и деятельности Контрольной палаты определяются законом. Г Л А В А 8 — 1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Статья 140-1. Уполномоченный Республики Беларусь по правам человека (Уполномоченный) действует в целях защиты прав и свобод гражданина и человека. На должность Уполномоченного избирается гражданин Республики Беларусь не моложе 35 лет, известный своей правозащитной деятельностью и обладающий высокими моральными качествами. Уполномоченный избирается Верховным Советом сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может избираться на должность Уполномоченного более двух раз. Верховный Совет по предложению Уполномоченного может назначить ему в помощь трех заместителей для более эффективного выполнения его функций. Статья 140-2. Уполномоченный имеет право: 1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций документы и материалы, необходимые для рассмотрения поступившей жалобы; 2) получать письменные объяснения от должностных и иных лиц в ходе проверки жалобы; 3) посещать государственные органы, воинские части, места предварительного заключения, учреждения системы исполнения уголовных наказаний, другие учреждения и организации открытого и закрытого типа; 4) выносить заключение по существу жалобы и предлагать государственным органам, органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций восстановить гражданина в нарушенных правах; 5) обращаться в суд и другие государственные органы с заявлениями в защиту нарушенных прав и свобод гражданина; 6) участвовать в судебном процессе в личном качестве или через своего представителя; 7) обращаться в Конституционный суд с предложением о проверке конституционности нормативных актов, нарушающих, по его мнению, права и свободы гражданин; 8) в случае массовых или грубых нарушений прав граждан обращаться в Верховный Совет с предложением о проведении парламентских слушаний или о создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан. В конце календарного года Уполномоченный представляет Верховному Совету доклад о ситуации с правами человека в Республике Беларусь. Статья 140-3. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается Секретариат. Уполномоченный по правам человека и его Секретариат являются государственным органом с правом юридического лица. Статья 140-4. Уполномоченный по правам человека, а также его заместители, обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, иным образом лишены личной свободы без согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. Гарантии независимости Уполномоченного по правам человека и обеспечения его деятельности устанавливаются на уровне, предусмотренном для депутатов Верховного Совета. Р А З Д Е Л VII. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Статья 141. Финансово-кредитная система Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и граждан. На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика. Статья 142. Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и местные бюджеты. Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, других обязательных платежей, а также иных поступлений. Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского бюджета в соответствии с его расходной частью. В соответствии с законом в Республике Беларусь могут создаваться внебюджетные фонды. Статья 143. Порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов и государственных внебюджетных фондов определяется законом. Статья 144. Отчет об исполнении республиканского бюджета представляется на рассмотрение Сейма не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года. Отчеты об исполнении местных бюджетов подаются на рассмотрение соответствующих Советов депутатов не позднее одного месяца со дня окончания отчетного финансового года. Отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов публикуются. Статья 145. Банковская система Республики Беларусь состоит из Национального банка Республики Беларусь и иных банков. Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом эмиссии денег. Р А З Д Е Л VIII. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ Статья 146. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона с Конституцией действует Конституция, а в случае расхождения иного нормативного акта с законом действует закон. Статья 147. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается Верховным Советом по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом, не менее 130 депутатов Верховного Совета, а также Конституционного суда. Статья 148. Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Верховным Советом с промежутком не менее трех месяцев. Изменения и дополнения в Конституцию не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние шесть месяцев полномочий Верховного Совета. Статья 149. Конституция, законы о внесении в нее изменений и дополнений, о введении в действие Конституции считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от избранных депутатов Верховного Совета. Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции путем референдума считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.