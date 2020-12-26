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Россия и Беларусь согласовали условия поставки нефти в 2021 году
26.12.2020 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источники агентства сообщили, что формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними,
— Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние, — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.
О том, что нынешние условия поставок нефти в Беларусь, скорее всего, будут сохранены и в следующем году, заявил в пятницу и российский посол Дмитрий Мезенцев.
— Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем, — заявил Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
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Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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