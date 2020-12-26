Россия и Беларусь согласовали условия поставки нефти в 2021 году

Источник материала: Ежедневник

Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники агентства сообщили, что формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними, сообщает TUT.BY.

— Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние, — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.

О том, что нынешние условия поставок нефти в Беларусь, скорее всего, будут сохранены и в следующем году, заявил в пятницу и российский посол Дмитрий Мезенцев.

— Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем, — заявил Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».