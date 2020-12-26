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Таинственный клиент: Кто положил на счета в российских банках почти $10 млрд за месяц?
Источник материала: UDF
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Согласно данным ЦБ РФ, за месяц юрлица разместили в банках 9,6 млрд долларов - сумму, которая вошла в топ-5 рекордных за 12 лет доступной статистики.
Две трети этих средств - 6,5 млрд долларов - осело на текущих корпоративных счетах, общий объем которых подскочил на 15% за месяц. Остаток - 3,1 млрд долларов - попал на валютные депозиты юрлиц.
Столь мощный приток - это «не очень характерная динамика» для ноября, констатирует начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
С 2008 года ЦБ фиксировал всего четыре раза фиксировал притоки больше и почти всегда это происходило в январе, когда спрос на российские энергоресурсы за рубежом максимальный, а отток валюты на импорт - на минимуме.
Так, 12,2 млрд долларов пришло на корпоративные счета в январе-2014, 12,6 млрд - в январе-2017, 11,1 млрд - в январе-2017.
Единственным исключением стал декабрь 2008 года, когда крупный бизнес ринулся скупать валюту, спасаясь от девальвации: тогда корпоративные счета пополнились на 16,4 млрд за месяц.
Но в ноябре 2020-го фундаментальных причин для резкого увеличения притока валюты в экономику не было. Доходы сырьевых корпораций даже снизились, судя по нефтегазовым налогам бюджета, которые упали относительно октября на 7%.
По данным ФТС, экспортные доходы упали на 12% месяц к месяцу, а платежный баланс и вовсе оказался дефицитным: по оценке ЦБ, отток валюты по основным статьям превысил ее приток на 0,8 млрд долларов.
Признаков массированной скупки валюты на бирже также не наблюдалось: вопреки сезонности рубль укрепился в ноябре на 4%.
Вероятно, почти 10 млрд долларов, оказавшиеся на российских счетах, связаны с «разовыми потоками или крупными сделками», рассуждает Сусин.
Наиболее вероятный кандидат - «Роснефть», которая в конце ноября объявила о продаже 10-процентной доли в арктическом мегапроекте «Восток Ойл». По словам источников «Ведомостей», знакомых с деталями сделки, покупатель в лице нефтетрейдера Trafigura согласился заплатить 7 млрд долларов.
Впрочем, «Роснефть» сообщила лишь о договоренностях, а о не о закрытии сделки. А кроме того - притока капитала не заметил ЦБ РФ. Согласно его данным, в ноябре частный сектор вывез из страны 4 млрд долларов С начала года отток достиг 47,9 млрд долларов, превысив прошлогодний в 1,8 раза.
Часть этой суммы - это валютная выручка российских сырьевых компаний, которую те предпочитали оставлять за рубежом, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Возможно, эти деньги частично вернулись в страну.
Валюта пришла в банки в тот момент, когда она была особенно нужна. На начало месяца в банковской системе наблюдался дефицит валютной ликвидности в размере 3,7 млрд долларов - на столько, по оценке Райффайзенбанка, собственные валютные резервы банков недотягивали до суммы, которую кредитные огранизации были должны по расчетным счетам.
В ноябре банки активно продавали валюту на рынке, сокращая ОВП на балансе, указывает Порывай: это поддержало рубль, который укрепился, несмотря на отток капитала и отрицательный текущий счет.
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Столь мощный приток - это «не очень характерная динамика» для ноября.
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