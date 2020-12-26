ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таинственный клиент: Кто положил на счета в российских банках почти $10 млрд за месяц?

26.12.2020 13:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Таинственный клиент: Кто положил на счета в российских банках почти млрд за месяц?
Иллюстративное фото
Российская банковская система в ноябре зафиксировала аномальный приток валюты на корпоративные счета.

Согласно данным ЦБ РФ, за месяц юрлица разместили в банках 9,6 млрд долларов - сумму, которая вошла в топ-5 рекордных за 12 лет доступной статистики.

Две трети этих средств - 6,5 млрд долларов - осело на текущих корпоративных счетах, общий объем которых подскочил на 15% за месяц. Остаток - 3,1 млрд долларов - попал на валютные депозиты юрлиц.

Столь мощный приток - это «не очень характерная динамика» для ноября, констатирует начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

С 2008 года ЦБ фиксировал всего четыре раза фиксировал притоки больше и почти всегда это происходило в январе, когда спрос на российские энергоресурсы за рубежом максимальный, а отток валюты на импорт - на минимуме.

Так, 12,2 млрд долларов пришло на корпоративные счета в январе-2014, 12,6 млрд - в январе-2017, 11,1 млрд - в январе-2017.

Единственным исключением стал декабрь 2008 года, когда крупный бизнес ринулся скупать валюту, спасаясь от девальвации: тогда корпоративные счета пополнились на 16,4 млрд за месяц.

Но в ноябре 2020-го фундаментальных причин для резкого увеличения притока валюты в экономику не было. Доходы сырьевых корпораций даже снизились, судя по нефтегазовым налогам бюджета, которые упали относительно октября на 7%.

По данным ФТС, экспортные доходы упали на 12% месяц к месяцу, а платежный баланс и вовсе оказался дефицитным: по оценке ЦБ, отток валюты по основным статьям превысил ее приток на 0,8 млрд долларов.
Признаков массированной скупки валюты на бирже также не наблюдалось: вопреки сезонности рубль укрепился в ноябре на 4%.

Вероятно, почти 10 млрд долларов, оказавшиеся на российских счетах, связаны с «разовыми потоками или крупными сделками», рассуждает Сусин.

Наиболее вероятный кандидат - «Роснефть», которая в конце ноября объявила о продаже 10-процентной доли в арктическом мегапроекте «Восток Ойл». По словам источников «Ведомостей», знакомых с деталями сделки, покупатель в лице нефтетрейдера Trafigura согласился заплатить 7 млрд долларов.

 Впрочем, «Роснефть» сообщила лишь о договоренностях, а о не о закрытии сделки. А кроме того - притока капитала не заметил ЦБ РФ.  Согласно его данным, в ноябре частный сектор вывез из страны 4 млрд долларов С начала года отток достиг 47,9 млрд долларов, превысив прошлогодний в 1,8 раза.

Часть этой суммы - это валютная выручка российских сырьевых компаний, которую те предпочитали оставлять за рубежом, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Возможно, эти деньги частично вернулись в страну.

Валюта пришла в банки в тот момент, когда она была особенно нужна. На начало месяца в банковской системе наблюдался дефицит валютной ликвидности в размере 3,7 млрд долларов - на столько, по оценке Райффайзенбанка, собственные валютные резервы банков недотягивали до суммы, которую кредитные огранизации были должны по расчетным счетам.

В ноябре банки активно продавали валюту на рынке, сокращая ОВП на балансе, указывает Порывай: это поддержало рубль, который укрепился, несмотря на отток капитала и отрицательный текущий счет.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столь мощный приток - это «не очень характерная динамика» для ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия и Беларусь согласовали условия поставки нефти в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика