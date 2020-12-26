Американские санкции были всегда, но при этом и вёлся диалог с Лукашенко

озвучил politring.com эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»politring.com эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности

«Внешняя политика США теперь снова, как и до президентства Трампа, будет согласовываться с действиями Евросоюза.





При этом Вашингтон всегда выполнял несколько иную роль в оказании давления на те или иные страны, по сравнению с ЕС, но преследующую те же самые цели. Тот же самый принцип действует в отношении Беларуси», - отметил он.





Эксперт не исключает, что США вполне могут позволить себе более изощрённую тактику в адрес Минска, чем Латвия или Польша – «сильный и большой редко бывает резким». Другими словами, поясняет Трофимчук, это не двойственный подход со стороны США в отношении Минска, а просто слоёный.

«Поэтому приезд нового посла США Джулии Фишер в Минск целиком зависит от действий Александра Лукашенко. Если он не проявит в этом вопросе нетерпимости (а он её не проявит), то посол может спокойно въехать в Минск заниматься своими делами и контролировать порученную работу непосредственно на месте», - добавил он.

При этом, уточнил эксперт,

США вполне могут ненадолго, до поры до времени, убрать в сторону вопрос о «легитимности Лукашенко».

«Но для более серьёзного разговора с Лукашенко на будущее, Вашингтон теперь потребует и более чётких, практических антироссийских действий. Тем более что политическая база для такого разговора – плохая она или хорошая, не важно – фактически уже создана с августа 2020 года», - подчеркнул он.

Говоря о свежих антибелорусских санкциях, указал Трофимчук, можно констатировать неизменность американской политики в адрес Минска.

«Санкции были всегда, но при этом всегда вёлся и какой-то диалог с Лукашенко, а белорусские выборы всегда вызывали нарекания с той стороны. Это как с РФ, приблизительно. То есть, здесь нет ничего нового. Но придётся иметь в виду, что за Байденом стоят более жёсткие силы, чем за Трампом, который был явно очарован зарубежными политиками, обладающими, так сказать, “сильной рукой’, которых на Западе считают авторитарными. Если бы Трамп стал президентом ещё на четыре года, его бы неумолимо тянуло провести личную встречу с Лукашенко. Думаю, он желал бы встретиться и с лидерами Ирана, как это было с Ким Чен Ыном. Для Трампа это был элемент шоу, но сегодня мир снова входит в жёсткую реальность», - рассказал он.





Посол в Беларуси для Белого дома - это просто практический инструмент, который будет использован по своему назначению в любом случае - независимо от разного рода эмоциональных размышлений, а также юридических тонкостей, не сомневается эксперт.





«Послу США было бы совсем не к лицу пребывать за рубежом, по типу Тихановской. Вопрос состоит лишь в том, какой посол США в РБ, персонально, будет более приемлем для будущей администрации Джозефа Байдена», - подытожил он.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных визовых санкций в отношении 39 белорусских граждан, которых обвинили в подрыве белорусской демократии.



