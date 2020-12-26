Бывший президент Польши пожаловался на безденежье









"Я банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман", - заявил политик.





Валенсе полагается пожизненная ежемесячная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых.





Валенса возглавлял Польшу в 1990-1995 годах.



