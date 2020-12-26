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Ford Transit превратился в мобильную ветеринарную лабораторию

26.12.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП Sollers Ford выпустило новую модификацию на базе Transit — мобильную ветеринарную лабораторию.


Такой автомобиль был разработан для ветеринарных служб, оказывающим помощь животным, а также для проведения выездных анализов кормов, травы, концентратов и прочих услуг, которые востребованы животноводческими хозяйствами, зоопарками, конезаводами, питомниками и частными фермами, расположенными на дальнем расстоянии от стационарных клиник и лабораторий. За основу ветеринарной лаборатории был взят цельнометаллический фургон Transit со средней колесной базой и полной массой 3500 кг. Он располагает 2,2-литровым дизелем мощностью 125 л. с., 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.



Рабочий отсек автомобиля тепло- и шумоизолирован, отделан композитной панелью и отделен низкой перегородкой от водительского салона. Рабочее место оснащено большим столом, навесными полками, стеллажами и складным сиденьем у боковой двери. Необходимое количество света над рабочим пространством обеспечивают светодиодные ленты, расположенные по всей длине потолка под антресолями. Также есть автономный отопитель с функцией поддержания заданной температуры и усиленный источник бесперебойного питания с многочисленным разветвлением для возможности подключения различных приборов. Кроме того, автомобиль можно оснастить дополнительным оборудованием по требованию заказчика.


В России прием заказов на ветеринарный Transit уже начался, стоимость в Sollers Ford не озвучили. Напомним, что ранее СП представило модификацию Transit для перевозки лошадей, а также спецверсию для охотников и рыболовов.

 
 
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СП Sollers Ford выпустило новую модификацию на базе Transit - мобильную ветеринарную лабораторию.
 
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