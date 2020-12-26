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Суббота в Минске. Люди «гоняют во всю мощь» и поздравляют друг друга с Новым годом (видео)
Источник материала: Onliner
До Нового года остаются считанные дни, в Беларуси тем временем 140-й день продолжаются протесты. Продолжаются и уголовные дела, задержания и суды по административным делам. Обо всем, что происходит сегодня в стране, рассказываем здесь.
«Дело „Пресс-клуба“»: статья 234 УК
Вчера истекло трое суток (72 часа) с момента
По информации адвоката, задержанные сотрудники «Пресс-клуба» проходят как подозреваемые по ч. 2 ст. 243 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Об этом пишет
Также появились подробности по факту задержания экс-журналистки БТ Ксении Луцкиной. Она является подозреваемой по квалификации ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК РБ («Пособничество в уклонении от уплаты налогов») и проходит по «делу „Пресс-клуба“». Ее взяли под стражу и переводят в СИЗО на Володарского.
Минчане гоняют в мяч «во всю мощь» и выходят на улицы
«Сегодня команда SOS.by и команда Грушевки погоняли мяч во всю мощь», — делятся читатели. Кто победил, не сообщается — скорее всего, дружба.
На традиционные прогулки вышли жители разных районов Минска, а также продолжают украшать елки к Новому году.
«Ангарские выходят за рамки своего района», — так прошло утро на 120-м километре от Минска по трассе М1.
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До Нового года остаются считанные дни, в Беларуси тем временем 140-й день продолжаются протесты. Продолжаются и уголовные дела, задержания и суды по...
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