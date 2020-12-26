|
«Жыве Беларусь!»: Комаровский рынок провел «огненную» акцию
Источник материала: Хартия'97
«Жыве Беларусь!»: Комаровский рынок провел «огненную» акцию
Потрясающее видео.
Прямо сейчас на Комаровке проходит огненный флешмоб. В главной роли – огромный надувной Дед Мороз, сообщает телеграм-канал
Во время акции продавцы и покупатели главного рынка столицы запустили бело-красно-белые шарики, а громогласное «Жыве Беларусь!» наполнило эхом огромное здание рынка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потрясающее видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)