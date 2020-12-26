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Медики назвали три вещества, которые активируют иммунитет в зимний период

26.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали три вещества, которые активируют иммунитет в зимний период

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  • 26.12.2020, 14:04
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Медики назвали три вещества, которые активируют иммунитет в зимний период

Их необходимо дополнительно включать в рацион.

Врач из Университета Флориды Кристина Паласиос рассказала о том, какие витамины и минералы могут укрепить иммунитет в зимний период. Она отметила, что в организм человека регулярно проникают самые разные патогены, включая бактерии и вирусы. «Если наша иммунная система работает хорошо, мы не заразимся», — подчеркнула медик. Однако любой процесс, происходящий в организме, требует определенной подпитки и ферментов, пишет orthodox.od.ua.

Существует группа витаминов и минералов, помогающих работать ферментам активнее. В первую очередь стоит обратить внимание на витамин С. Этот компонент играет важную роль в нормальной работе лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. Лучше всего «добывать» данный элемент из натуральных продуктов, например цитрусов, которых в преддверии нового года множество, помидоров, клюквы и даже клубники.

Немало важен и витамин D, который также помогает человеческому организму справляться с повышенным риском развития респираторных заболеваний. Для того чтобы поддерживать свой иммунитет, необходимо принимать добавку витамина D3. Точную дозировку лучше уточнить у врача, но злоупотреблять не стоит.

Еще одним полезным иммуностимулирующим элементом является цинк. Он может обеспечить нормальное функционирование клеток. При повышенной концентрации этого вещества в организме репликация вирусов, в том числе и COVID-19, подавляется.

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