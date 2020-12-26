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«Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля

26.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля
Иллюстративное фото
Продолжавшее три дня ралли рубля на Московской бирже, опустившее курс доллара до минимума за неделю, оборвалось на торгах в пятницу.

Российская валюта возобновила снижение на фоне ухода с рынка крупных продавцов и резкого роста числа желающих купить валюту.

 Доллар начал сессию снижением на 26 копеек, до 72,6225 рубля, однако после полудня начал дорожать и за четыре часа прибавил 56 копеек.

Евро в первые в минуты торгов опускался ниже 90 рублей, но вернулся к росту вместе американцем.   на 16.27 мск сделки с расчетом завтра проходят по 74,1950 рубля за доллар (+0,41%) и 90,3950 рубля за евро (+0,34%).

В начале недели рубль поддерживали экспортеры, которые конвертировали валютную выручку, чтобы расплатиться с бюджетом по декабрьским налогам, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Но в пятницу пик налогового периода завершился с выплатами НДС, НДПИ и акцизов. Число желающих купить валюту тем временем резко выросло.

 Количество зарегистрированных биржей заявок на покупку долларов с расчетами «завтра» подскочило почти в 2 раза: в понедельник-четверг этот показатель колебался между 2 и 3,5 тысячи в течение торгов, а на 16.32 мск пятницы достиг 5,9 тысячи.

Аналогичную картину биржа зафиксировала на торгах евро: в первые дни недели число заявок на покупку не превышало 650, а в пятницу взлетело до 1,1 тысячи.

Продавцов на рынке тем временем стало меньше примерно на треть: 1,6 тысячи заявок на продажу долларов и 315 - евро.

Западные биржи закрыты из-за рождества, и рынок в России стал «узким», отмечает начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков: это может провоцировать резкие движения курса.
Активность нерезидентов сейчас околонулевая, а отечественные игроки предпочтут зафиксировать прибыль и уйти на выходные в доллар и евро, констатирует аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По итогам торгов курсы могут прибавить 70-90 копеек, прогнозирует он.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российская валюта возобновила снижение на фоне ухода с рынка крупных продавцов.
 
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