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«Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Российская валюта возобновила снижение на фоне ухода с рынка крупных продавцов и резкого роста числа желающих купить валюту.
Доллар начал сессию снижением на 26 копеек, до 72,6225 рубля, однако после полудня начал дорожать и за четыре часа прибавил 56 копеек.
Евро в первые в минуты торгов опускался ниже 90 рублей, но вернулся к росту вместе американцем. на 16.27 мск сделки с расчетом завтра проходят по 74,1950 рубля за доллар (+0,41%) и 90,3950 рубля за евро (+0,34%).
В начале недели рубль поддерживали экспортеры, которые конвертировали валютную выручку, чтобы расплатиться с бюджетом по декабрьским налогам, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.
Но в пятницу пик налогового периода завершился с выплатами НДС, НДПИ и акцизов. Число желающих купить валюту тем временем резко выросло.
Количество зарегистрированных биржей заявок на покупку долларов с расчетами «завтра» подскочило почти в 2 раза: в понедельник-четверг этот показатель колебался между 2 и 3,5 тысячи в течение торгов, а на 16.32 мск пятницы достиг 5,9 тысячи.
Аналогичную картину биржа зафиксировала на торгах евро: в первые дни недели число заявок на покупку не превышало 650, а в пятницу взлетело до 1,1 тысячи.
Продавцов на рынке тем временем стало меньше примерно на треть: 1,6 тысячи заявок на продажу долларов и 315 - евро.
Западные биржи закрыты из-за рождества, и рынок в России стал «узким», отмечает начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков: это может провоцировать резкие движения курса.
Активность нерезидентов сейчас околонулевая, а отечественные игроки предпочтут зафиксировать прибыль и уйти на выходные в доллар и евро, констатирует аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
По итогам торгов курсы могут прибавить 70-90 копеек, прогнозирует он.
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Российская валюта возобновила снижение на фоне ухода с рынка крупных продавцов.
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