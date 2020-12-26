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Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается?

26.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается?
Фото: pixabay.com
Во время зарядки смартфона зарядный элемент нагревается, поэтому при необходимости поговорить по телефону лучше отсоединить его либо беседовать по громкой связи, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«К счастью, сейчас есть во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за 10-15 минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда», – сказал специалист.


При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами. Чтобы обезопасить себя, стоит разговаривать по телефону после того, как он будет отсоединен от сети. Если заряд на нуле, лучше говорить по громкой связи.

«По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше», – отметил эксперт.
 
 
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При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами.
 
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