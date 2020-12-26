Источник материала: UDF



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рассказал

«К счастью, сейчас есть во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за 10-15 минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда», – сказал специалист.

«По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше», – отметил эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается? При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами.

При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами. Чтобы обезопасить себя, стоит разговаривать по телефону после того, как он будет отсоединен от сети. Если заряд на нуле, лучше говорить по громкой связи.