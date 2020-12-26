Эксперты: Россия не будет экономически помогать Лукашенко

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«1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело – на каком уровне договоримся… До конца года мы должны подписать некий документ, у нас такое правило», – заявил Семашко.

«Россия снижает собственные риски»







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«Россия снижает собственные риски, связанные с обеспечением кредитов, которые выданы были правительству Беларуси в предыдущие периоды. Плюс это страховка по платежам за газ. Грубо говоря, это подушка безопасности для управления финансовыми рисками, связанными с расчетами с Республикой Беларусь в 2021 году», – сказал Романчук.

«Понятное дело, белорусская сторона хочет снижения цен, улучшения условий. Россия хочет гарантии по объемам покупаемых энергоресурсов и хотела бы видеть цены, которые были бы не ниже, чем в этом году», – отметил Романчук.

«Все нужно рассматривать не с точки зрения анализа рынка нефти и газа, а с точки зрения того, что Россия попытается убедить белорусское руководство пойти на те изменения, которые Лукашенко обещал Путину в Сочи и ранее. Не стоит забывать о планах по углублению интеграции, 31 дорожной карте. Российские власти конечно используют нефтяные и газовые переговоры, чтобы убедить руководство Беларуси принять их условия. Если официальный Минск согласится, тогда условия предоставления энергоресурсов Беларуси будут более льготными, чем в этом году. Если белорусская сторона на это не пойдут, то соответственно условия могут стать хуже», – считает Романчук.

«Беларуси не следует ожидать уступок со стороны Москвы»







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«Как говорится, на безрыбье и рак – рыба. По всем экономическим показателям год для белорусской экономики выходит неудачным. Лишь немногие предприятия поддерживают свой уровень производства, показатели большинства предприятий под влиянием коронакризиса, внутреннего политического и экономического кризисов идут вниз. Так что эти деньги для белорусских властей очень кстати», – сказал Желиба.

«По газу переговоры, видимо, будут традиционно продолжаться до боя курантов или почти так. Думаю, Россия не согласится на цену меньше действующей – 127 долларов за тысячу кубометром газа. Москва захочет ее сохранить и на 2021 год», – полагает Желиба.

«Если посмотреть на рыночные факторы, то цены на мировом рынке нефти колеблются. Существенное повышения стоимости черного золота не ожидается: пандемия влияет на весь мир, спрос на нефть будет невысоким. Поэтому возможно, цены на российскую нефть для Беларуси даже уменьшатся», – не исключает Желиба.

«Не думаю, что Беларуси следует ожидать какой-то помощи или уступок со стороны Москвы. Мы не знаем точно, каким было содержание переговоров в Сочи, но звучат догадки, что Путин попросил провести конституционную реформу. И, похоже, Лукашенко договоренности не соблюдает. Поэтому ничего хорошего от Москвы я не жду», – отметил Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Россия не будет экономически помогать Лукашенко Кремль снижает собственные риски.

На минувшей неделе правительство России одобрило выделение Беларуси кредита на 1 миллиард долларов. Первый транш в сумме, эквивалентной 500 млн долларов, будет предоставлен до конца 2020 года, второй транш на такую же сумму — в следующем году.По информации российского Минфина дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, а также для обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики.Вместе с тем белорусский посол в Россииконстатировал, что «на носу» 2021 год, а Беларусь до сих пор не заключила договор на поставки газа.Не заключен контракт и на поставки российской нефти в Беларусь в следующем году.поинтересовался у экспертов, что означает выделение Россией кредита и чего они ждут от переговоров о поставках газа и нефти.Руководитель научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что одобрив выделение Беларуси кредита, российское правительство думало, прежде всего, о себе.Переговоры по ценам на газ и нефть, по его мнению, будут непростыми.Однако не экономические соображения будут главными при переговорах.Доктор экономических наукв комментарииотметил, что 500 млн долларов по нынешним временам для Беларуси «весьма существенная сумма».Чего он ожидает от переговоров по поставкам энергоресурсов?Что касается переговорам по нефти, то по мнению экономиста, они могут выйти на уровень Путина и Лукашенко.Правда, на переговоры может сильно повлиять политика.