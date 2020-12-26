В Минске снова проблемы с водой: из кранов течет бурая жижа

Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей



Попадают улицы: Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова. Организуется привоз воды. Бочка на Калиновского 24. По срокам восстановления не менее 2-х дней. Из кранов - коричневого цвета вода», -



Неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый луг». Для обеспечения населения питьевой водой в различные точки направлены цистерны:



— ул. Цнянская, 17;



— ул. Седых, 56;



— ул. Якуба Коласа, 21;



— ул. Восточная, дома 44−50;

— ул. Калиновского, 24;



— пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).



Пострадал весь Советский район, а также некоторые улицы смежных с ним районов города.

пишет телеграм-канал «Мотолько помоги». «Из-за сбоя работы технологического оборудования на насосной станции идёт ухудшение качества воды.Попадают улицы: Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова. Организуется привоз воды. Бочка на Калиновского 24. По срокам восстановления не менее 2-х дней. Из кранов - коричневого цвета вода», -Неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый луг». Для обеспечения населения питьевой водой в различные точки направлены цистерны:— ул. Цнянская, 17;— ул. Седых, 56;— ул. Якуба Коласа, 21;— ул. Восточная, дома 44−50;— ул. Калиновского, 24;— пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).Пострадал весь Советский район, а также некоторые улицы смежных с ним районов города.телеграм-канал «Мотолько помоги».

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Люди активно постят в социальных сетях фотографии с некачественной водой.Напомним, что массовое загрязнение воды произошло в Минске летом 2020 года. Тогда люди вынуждены были в течение нескольих дней часами стоять в очередях в ожидании подвоза свежей воды. Авария на водопроводе произошла из-за нарушений при проведении работ по замене участка сети.