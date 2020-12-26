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В Минске снова проблемы с водой: из кранов течет бурая жижа

26.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске снова проблемы с водой: из кранов течет бурая жижа
Фото из социальных сетей
С утра в ряде районов Минска от жителей стали поступать сообщения о проблемах с водой.

«Из-за сбоя работы технологического оборудования на насосной станции идёт ухудшение качества воды.
Попадают улицы: Логойский тракт, Седых, Калиновского, Сурганова. Организуется привоз воды. Бочка на Калиновского 24. По срокам восстановления не менее 2-х дней. Из кранов - коричневого цвета вода», -

Неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый луг». Для обеспечения населения питьевой водой в различные точки направлены цистерны:

— ул. Цнянская, 17;

— ул. Седых, 56;

— ул. Якуба Коласа, 21;

— ул. Восточная, дома 44−50;
— ул. Калиновского, 24;

— пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).

Пострадал весь Советский район, а также некоторые улицы смежных с ним районов города.
пишет телеграм-канал «Мотолько помоги».


В Минске снова проблемы с водой: из кранов течет бурая жижа

Люди активно постят в социальных сетях фотографии с некачественной водой.

Напомним, что массовое загрязнение воды произошло в Минске летом 2020 года. Тогда люди вынуждены были в течение нескольих дней часами стоять в очередях в ожидании подвоза свежей воды. Авария на водопроводе произошла из-за нарушений при проведении работ по замене участка сети.
 
Теги: Минск
 
 
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