Расследование: среди омоновцев, которые задерживали диджеев «Перемен», были бойцы «Беркута», бежавшие из Украины

Источник материала: KYKY

В начале декабря издание «Новы час» опубликовало расследование о том, кто из экс-бойцов украинского «Беркута» сейчас работает в беларуском ОМОне. Сегодня мы публикуем вторую часть расследования издания. Поехали.

Но для начала напомним, «беркутовцы» — бойцы украинского расформированного спецподразделения. Именно оно в 2013-2014 годах жестоко разгоняло протесты на Майдане в Киеве. После смены власти многие бойцы «Беркута» бежали от следствия в другие страны: в том числе, и в Беларусь.

«Так может, это ты, падла, жёг меня на Майдане?» Экс-боец «Беркута», который служит в Гомельском ОМОНе

В прошлой части расследования мы рассказывали про Дмитрия Анцупова. Это уроженец Саратовской области, проживавший в Николаеве, и, как выяснилось, еще один «беркутовец», прячущийся в Беларуси и принятый в ОМОН. Изучив его соцсети, в Беларуси нашли товарища Анцупова, который также служил в Николаевском спецподразделении «Беркута» – это Дидик Владимир Владимирович.

Дидик родился в 1988-м в Украине. Был принят в «Беркут» после прохождения военной службы. Но после Майдана в Киеве вместе со своей семьей он сбежал в Беларусь. Сейчас Дидик служит в Гомельском ОМОНе. Живет в Гомеле.

Имя Владимира Дидика обнаружили в списке граждан Гомеля, которые нуждаются в «улучшении жилищных условий». Летом 2020-го в очереди на получение жилья Дидик находился на 14 370 позиции.

Но уже осенью его имя пропало из этого списка. Как пишет «Новы час», вероятно, причина тому – получение жилья на работе. Известно, что на протяжении 5-7 лет службы бойцам ОМОНа предоставляется отдельное жилье.

«Новы час» предполагает, что с Дидиком может быть связана история, которая случилась в Гомеле с украинским мигрантом Евгением Кириченко. Он в 2014 перевез свою семью в Беларусь из Донецкой области из-за угрозы наступления российских войск.

Вечером 11 августа Кириченко задержали омоновцы. Когда узнали, что он украинец, его перевели в автозак с 8-10 силовиками в черной форме без опознавательных знаков. По словам Кириченко, его пытали, спрашивали, кто его координатор и сколько ему заплатили. Также Кириченко утверждает, что один из силовиков спросил у него: «Так может, это ты, падла, жёг меня на Майдане?» Авторы расследования связались с Кириченко, чтобы выяснить, не Дидик ли бы тем силовиком, кто задал ему вопрос про Майдан. Но тот заверил, что не видел лиц омоновцев в автозаке – все были в балаклавах.

Экс-боец «Беркута», который задерживал диджеев «Перемен»

Еще один экс-боец «Беркута» обнаружен в рядах Минского ОМОНа – это Сергей Киминчижи 1983 года рождения. В Украине он служил в спецподразделении в Одессе. После сбежал в Беларусь, где смог получить не только работу в ОМОНе, но и гражданство.

С Киминчижи связано задержание активиста Вячеслава Косинерова. По словам жены Косинерова, среди сотрудников, которые арестовывали ее мужа за пикет в 2018-м, был боец по фамилии Киминчижи (согласно документам).



Также с этим бойцом связано рассмотрение дела в минском суде заместителя председателя КПК-БНФ и БНФ Сергея Попкова, которое происходило 10 января 2020-го. На суде Киминчижи, как и другой свидетель-омоновец, утверждал, что Попков выкрикивал лозунги и нарушал общественный порядок. Попков отрицал эти обвинения, но суд признал его виновным и дал штраф в 20 базовых (540 рублей).

Протокол допроса полностью подтверждает, что Сергей Киминчижи родился в Одесской области и свидетельствует о том, что он служит в Минском ОМОне.

Самое громкое дело, связанное с Киминчижи, – дело «диджеев перемен» Влада Соколовского и Кирилла Галанова. Как вы вероятно помните, 6 августа Соколовский и Галанов включили песню Цоя во время государственного праздника «Калейдоскоп творчества». Тогда «власть» натурально отобрала площадку для проведения концерта штабом Тихановской, но люди все равно пришли, чтобы поддержать своего кандидата.

После того, как Соколовский и Галанов включили песню, их сразу же задержали. И сделал это, в том числе, Сергей Киминчижи. Он же свидетельствовал на суде о том, что якобы Соколовский и Голанов при задержании оказывали сопротивление. На основании этих и других показаний диджеев приговорили к 10 суткам административного ареста.

В постановлении об административном нарушении Кирилла Галанова есть полное звание экс-бойца «Беркута».

Оказывается, Сергей Киминчижи – командир группы ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, капитан милиции.



«Новы час» смог отыскать уже семерых экс-бойцов «Беркута», которые после Майдана бежали в Беларусь. И это далеко не все – издание уже анонсировало третью часть расследования.

Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нивы»