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Из-за поломки на насосной станции во многих домах Советского района Минска из кранов течет грязная вода

26.12.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 декабря в Советском районе Минска возникли проблемы с качеством водопроводной воды, ее подвозят цистернами.

Из-за поломки на насосной станции во многих домах Советского района Минска из кранов течет грязная вода

Жители района в социальных сетях и телеграм-каналах сообщают, что из кранов у них течет грязная вода — пить ее невозможно, использовать для бытовых целей тоже.

Как сообщается на сайте районной администрации, в связи со сбоем работы технологического оборудования на насосной станции «Зеленый Луг» предполагается ухудшение качества водоснабжения воды в квартале улиц Некрасова — Беды — Восточная — Богдановича — Ломоносова — Корж-Саблина — Гало — Коласа в период с 08:00 26 декабря до 08:00 27 декабря и последующие сутки.

Проблемы с питьевой водой также наблюдаются в домах на улице Калиновского и в квартале Орловская — Гая — Карастояновой — Азизова — Каховская — Куйбышева.

Промывкой сетей занимаются четыре аварийно-восстановительные бригады. Дополнительно проводится лабораторный контроль качества воды.

Цистерны с питьевой водой расположены по следующим адресам: ул. Коласа, 21 — пер. Коласа, 6; ул. Цнянская, 17; в районе многоэтажных жилых домов по адресу ул. Беды 9 и 11, корпус, 1; ул. Восточная, 44-50.

 
Теги: Минск
 
 
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26 декабря в Советском районе Минска возникли проблемы с качеством водопроводной воды, ее подвозят цистернами.
 
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