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Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
26.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".
Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы "употребления" знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь...
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