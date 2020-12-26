Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?

В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".

Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

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