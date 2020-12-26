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Деды Морозы будут сидеть на Окрестина? В Минске задержали участников праздничного забега
Источник материала: Партизан
В Минске задержали участников праздничного забега Дедов Морозов. Инцидент произошёл в микрорайоне Серебрянка, сообщает "Свабода".
Свидетели задержания говорят, что приехало 4 микроавтобуса силовиков, которые устроили "хапун" на улицах Васнецова и Райниса. Сообщается, что задержаны как минимум две участницы забега.
Пользователи соцсетей передают про несколько акций протеста в столице 26 декабря: люди с национальной символикой были замечены в Лошице, Шабанах и на улице Маяковского,
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В Минске задержали участников праздничного забега Дедов Морозов. Инцидент произошёл в микрорайоне Серебрянка, сообщает "Свабода".
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