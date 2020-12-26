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Деды Морозы будут сидеть на Окрестина? В Минске задержали участников праздничного забега

26.12.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержали участников праздничного забега Дедов Морозов. Инцидент произошёл в микрорайоне Серебрянка, сообщает "Свабода".


Свидетели задержания говорят, что приехало 4 микроавтобуса силовиков, которые устроили "хапун" на улицах Васнецова и Райниса. Сообщается, что задержаны как минимум две участницы забега. 

Пользователи соцсетей передают про несколько акций протеста в столице 26 декабря: люди с национальной символикой были замечены в Лошице, Шабанах и на улице Маяковского, переводит euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали участников праздничного забега Дедов Морозов. Инцидент произошёл в микрорайоне Серебрянка, сообщает "Свабода".
 
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